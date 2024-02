ARTICLE

Campus a demandé le paiement de 130 000 $, faute de quoi elle cesserait les travaux. Trois jours plus tard, elle a interrompu les travaux. Torbear a allégué que les travaux de Campus étaient déficients et a réclamé des dommages-intérêts pour les déficiences, les travaux incomplets et les retards dans le projet. 1 Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'arrêt des travaux, Campus a présenté d'autres factures à Torbear, dont aucune n'a été autorisée pour paiement par la personne qui autorise le paiement.

Déterminer si un entrepreneur ou un sous-traitant a abandonné un projet peut être une question délicate que les propriétaires et les entrepreneurs doivent souvent résoudre rapidement. Heureusement, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a récemment donné des lignes directrices à ce sujet dans la décision Campus Contracting Inc. v. Torbear Contracting Inc, 2023 ONSC 6782. La Cour a statué sur la réclamation d'un sous-traitant pour factures impayées après l'arrêt des travaux et, après sept jours de procès, a conclu que le sous-traitant avait abandonné le projet et a refusé sa demande de paiement.

