Avec leurs deux outils dans leur besace, les représentants de la Coalition ont par la suite entamé un long pèlerinage les menant d'un bureau ministériel à un autre en passant par une table sectorielle ici et par un comité ministériel là. Inlassablement et de façon constante, malgré les changements de ministres ou de gouvernement, ils ont martelé le message selon lequel il était urgent que le gouvernement s'attaque aux délais de paiement à cause des torts engendrés par ce problème.

Mon collègue Yannick Forget et moi avions eu à l'époque l'honneur de nous voir confier le mandat de rédaction du « projet de loi » de la Coalition. Cette lourde tâche, ingrate et aux difficultés tentaculaires, reste néanmoins à ce jour un des plus beaux et importants mandats nous ayant été confiés. Le premier volet consistait à rédiger une mécanique législative universelle destinée à accélérer le rythme des paiements dans toute l'industrie et pour tous les types de contrats. Par la suite, un volet supplémentaire avait été ajouté à notre mandat consistant à ajouter au projet un chapitre destiné à proposer un processus décisionnel intérimaire semblable à celui du modèle anglais. Dans notre projet, celui que nous avions désigné « intervenant-décideur » sera éventuellement renommé « intervenant-expert » par les légistes chargés de donner force de loi au projet réel. Nous y reviendrons.

Le Code civil constitue au Québec la toile de fond juridique qui est destiné à régir la plupart des aspects de la vie des individus et des entreprises. On peut s'enorgueillir de l'existence et de la cohérence de cette pièce législative qui est de nature à s'adapter à l'évolution de la société à la faveur de l'interprétation dite « civiliste » du droit que pratiquent nos tribunaux. Il faut toutefois prendre conscience du fait que le Code est souvent perçu comme une vache sacrée faisant en sorte qu'il peut y avoir des hésitations de la part du législateur à y apposer des règles statutaires nouvelles destinées à en réduire ou en modifier la portée.

Les liens historiques et ethniques entre la verte Albion et l'Ontario ne sont sans doute pas étrangers au fait qu'au Canada, c'est d'abord en Ontario qu'une réflexion s'est amorcée, il y a plus de dix ans, sur divers enjeux de l'industrie dont, au premier chef, la question de la fluidité des paiements à verser pour le prix des travaux.

Le problème des retards des entrepreneurs à recevoir les paiements leur étant dus n'est bien sûr pas l'apanage du Québec. C'est un problème mondial auquel certains états ont cherché à répondre il y a longtemps. C'est le cas de l'Angleterre au sein de laquelle le système de l'adjudication est en vigueur depuis de nombreuses années et procure aux entrepreneurs anglais une manière efficace et rapide d'obtenir une décision réglant temporairement un différend survenant en cours de chantier. Le rapport entre ce processus décisionnel et la fluidité des paiements coule de source.

