ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Cette décision met en lumière l'importance, en matière de contrat de fourniture de biens et de livraison, de stipuler expressément et clairement un délai de livraison au contrat et ce, d'autant plus lorsqu'une livraison tardive pourrait avoir d'importants impacts sur la progression des travaux. Il ressort également de l'analyse de la Cour qu'une pénalité pour retard pourra être imposée à une partie qui n'est pas visée par le contrat prévoyant l'imposition d'une telle pénalité que si cette pénalité était, à son égard, prévisible.

Deuxièmement, la Cour conclut qu'en refusant le paiement des sommes dues à Schréder, Guillevin lui a indirectement imposé une pénalité et ce, bien que leur contrat ne prévoyait aucun terme à cet égard. En vertu de leur contrat, Guillevin ne pouvait donc pas imposer une telle pénalité à Schréder. Il lui appartenait alors de prouver les dommages causés par les fautes reprochées à Schréder et le lien de causalité. Or, la preuve présentée par Guillevin ne permettait pas de démontrer les conséquences réelles des retards reprochés à Schréder.

Premièrement, la pénalité imposée à Tristar ne peut être considérée comme un dommage prévisible pour Schréder au moment de la conclusion du contrat. L'article 1613 du Code civil du Québec prévoit qu'en matière contractuelle, un débiteur n'est responsable que des dommages qui étaient prévisibles au moment de la formation du contrat. Or, Schréder n'avait pas connaissance des termes et conditions de Tristar lors de la conclusion du contrat et elle n'était pas informée de la pénalité qui pouvait être imposée à Tristar.

Les luminaires seront finalement livrés au chantier les 7 et 21 décembre 2018 ainsi que le 25 janvier 2019. Tristar, se voyant imposer une pénalité pour retards de 5 000 $ par jour par l'entrepreneur général, a opposé cette pénalité à Guillevin, laquelle a accepté de réduire sa facture d'autant. Guillevin a ensuite voulu reproduire le même scénario et a donc déduit, des sommes dues à Schréder, le montant de cette pénalité considérant que cette dernière était, de l'avis de Guillevin, responsable des délais. Guillevin alléguait également que la délivrance des luminaires était défectueuse et incomplète.

Le bon de commande liant Tristar à Guillevin indiquait que la livraison devait être effectuée « as soon as possible ». Celui entre Guillevin et Schréder ne contenait, quant à lui, aucune indication quant au délai de la livraison des luminaires, se contentant de spécifier que des dessins d'atelier devaient être approuvés avant que la production soit lancée.

Le 28 septembre dernier, la Cour supérieure rendait une décision dans le cadre d'une affaire opposant un distributeur de matériel électrique, Guillevin International (« Guillevin »), à l'un de ses fabricants, Schréder inc. (« Schréder »). Guillevin réclamait de Schréder le solde impayé de sa facture pour des services de fabrication et de livraison de matériaux auprès du sous-traitant en charge des travaux électriques, Tristar Electric Inc. (« Tristar »). À l'occasion de sa décision, la Cour était appelée à traiter de l'intensité de l'obligation de délivrance et de livraison des matériaux et de la notion de prévisibilité des dommages.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Canada

Holding The Appropriate Licence: A Requirement, From Bidding To The Registration Of The Legal Hypothec Notice De Grandpré Chait Within the context of a public or private contract, holding the appropriate licence issued by the Régie du bâtiment du Québec (RBQ) is paramount for general contractors.

Neighbour Entitled To Retain Land Upon Which Lasting Improvements Were Made (Margaritis v. Milne) Gardiner Roberts LLP A dispute between neighbours over a strip of land between their properties no wider than 21.9 centimetres resulted in years of litigation supported by no less than ten affidavits.

Canada's Underused Housing Tax: Implications For Foreign + Canadian Property Owners Field LLP Underused Housing Tax ("UHT") is an annual federal tax payable by registered owners of vacant or underused housing in Canada, that took effect on January 1, 2022.

Bare Trustee Denied Order For Sale Of Property Under Partition Act (Weise v. Weise) Gardiner Roberts LLP Given the high cost of real estate in Ontario, friends and relatives may sometimes assist with the purchase by agreeing to be registered as joint title holders for financing purposes.

What Does A Managed Service Look Like In The Legal World? Borden Ladner Gervais LLP Managed services are well established in many sectors and industries, but it took time for the legal industry to offer a true managed service model.