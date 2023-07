ARTICLE

La Cour d'appel rejette les prétentions de la Ville. Elle rappelle d'abord que la clause de réserve qui prévoit le droit du donneur d'ouvrage d'annuler l'appel d'offres ou de ne conclure aucun contrat doit avoir une fonction qui s'harmonise à l'efficacité commerciale des appels d'offres et la nécessité d'en protéger l'intégrité. La clause de réserve ne permet pas à la Ville de s'affranchir de son obligation de traiter les soumissionnaires avec équité et bonne foi, et ne peut être utilisée dans le but de contourner le processus d'appel d'offres. Qui plus est, la documentation d'appel d'offres ne contenait aucune clause ou réserve annonçant le droit de la Ville d'entamer des négociations de gré à gré durant l'appel d'offres.

Le 26 août 2021, notre collègue Yann-Julien Chouinard vous faisait état du jugement rendu par la Cour supérieure dans l'affaire 9150-2732 Québec inc. c. Ville de Montréal 1 quant à l'interdiction pour le donneur d'ouvrage de négocier avec un tiers alors qu'un appel d'offres est en cours. Cette décision avait alors été portée en appel. La Cour d'appel s'est donc prononcée le 27 avril dernier et a confirmé l'interdiction, pour le donneur d'ouvrage, de procéder simultanément à un appel d'offres et à une négociation de gré à gré avec des tiers 2 .

