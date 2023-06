ARTICLE

Or, la relation entre les parties est tendue dès le début des travaux, soit au mois d'octobre 2019. Selon CMPI, les Propriétaires en voulaient « toujours plus » sans pour autant accepter de majorer le prix des travaux et ils s'immisçaient dans le déroulement de ceux-ci.

Un incendie survenu le 10 juin 2019 endommage fortement la propriété de M. Babalé et de M me Tchakounté (les « Propriétaires »). Ces derniers font appel à leur assureur qui inspecte ladite propriété et mandate ensuite un entrepreneur afin de déterminer la valeur des travaux correctifs nécessaires. Dans le devis préparé par cet entrepreneur, une somme de 151 195,37 $ est prévue pour la réalisation de l'ensemble des travaux.

Dans le jugement Babalé c. Construction Mikael Proulx inc. 1 , la Cour supérieure rappelle qu'il est important pour les entrepreneurs de ne pas résilier leur contrat à contretemps, et ce, même en présence d'un motif sérieux.

