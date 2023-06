ARTICLE

En effet, l'intervention forcée d'un professionnel par un donneur d'ouvrage n'est pas suffisante pour espérer sa condamnation ou encore un partage de responsabilité : encore faut-il que la décision du donneur d'ouvrage d'opposer la réclamation au professionnel soit conséquente avec ses agissements et son discours pré-judiciarisation. De tels agissements disculpatoires pourraient se manifester lorsque le donneur d'ouvrage n'émet aucun reproche quant au travail réalisé par le professionnel, comme en l'espèce, ou encore lorsqu'il requiert sa participation – rémunérée ou non – pour l'analyse et le traitement des réclamations émises par les entrepreneurs ou des tiers.

« [41] Or, il appert que dans les faits, le MTQ a plutôt posé des gestes disculpatoires à l'égard des fautes qu'il reproche aujourd'hui à WSP. Notamment, il a payé prestement et sans protêt l'intégralité des factures émises pour les services professionnels rendus et n'a formulé aucun reproche à cet égard avant son appel en garantie qui survient plus de trois années après l'avis de réclamation de CPPI.

Plus particulièrement, le Tribunal a notamment considéré (i) l'absence de reproche du PGQ à l'égard de WSP entre la transmission par CPPI du premier avis d'intention de réclamer, le 13 octobre 2016, et la signification de l'appel en garantie, le 2 décembre 2019 ainsi que (ii) le paiement prestement et sans protêt de toutes les factures émises par WSP pour les services professionnels rendus, notamment ceux rendus en cours de chantier afin d'ajuster les plans et devis en raison des choix et problèmes allégués par CPPI.

L'entrepreneur Construction et Pavage Portneuf inc. (« CPPI ») présentait contre le PGQ une réclamation de 254 159,29 $ pour des manques à gagner ainsi que des préjudices subis en lien avec le Projet, au motif que le MTQ ne lui aurait pas fourni certaines informations déterminantes concernant des problèmes de drainage sur le site des travaux. CPPI estimait essentiellement que sa méthode de travail avait été dénaturée en raison de conditions d'exécution différentes lors de la réalisation des travaux, mais également en raison d'omissions et erreurs fautives contenues dans les documents d'appel d'offres, incluant les plans et devis préparés par WSP.

