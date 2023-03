ARTICLE

Le Projet de loi n°12 démontre la volonté du législateur d'intervenir pour accélérer les paiements dans les contrats publics de construction. Cela dit, le diable est souvent dans les détails et les modalités du nouveau mécanisme n'ont pas encore été divulguées, à savoir notamment les délais du calendrier de paiement, le contenu d'une demande de paiement valide, les devoirs et obligations du tiers décideur, le fonctionnement du processus de règlement des différends et les types de différends visés.

Le gouvernement du Québec et de nombreux acteurs de l'industrie de la construction tentent depuis plusieurs années de corriger les difficultés découlant des retards de paiement, particulièrement dans les contrats publics. À l'automne 2013, certaines associations se sont regroupées pour former la Coalition contre les retards de paiement dans la construction (la «Coalition») afin de promouvoir l'adoption d'une loi sur les paiements rapides des entrepreneurs. Les efforts ainsi déployés ont porté fruit puisque le législateur a finalement adopté, au printemps 2022, la Loi visant principalement à promouvoir l'achat québécois et responsable par les organismes publics, à renforcer le régime d'intégrité des entreprises et à accroître les pouvoirs de l'Autorité des marchés publics 1 (le «Projet de loi n° 12»). On y retrouve une modification importante à la Loi sur les contrats des organismes publics 2 («LCOP») où seront ajoutés un mécanisme de paiement obligatoire et un processus rapide de règlement des différends dont les modalités demeurent toutefois à définir par règlement.

