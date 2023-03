ARTICLE

Il demeure essentiel dans le cadre d'un appel d'offres de s'assurer de détenir les Licences RBQ appropriées et de ne pas oublier que certains travaux similaires et connexes peuvent parfois être inclus dans certaines sous-catégories des Licences RBQ. C'est la raison pour laquelle la maîtrise du sujet est indispensable. Il ressort par ailleurs de cette décision que la connexité demeure une affaire de degré et que chaque cas en sera un d'espèce 9 .

Paradis reproche l'absence de la licence nommée sous-catégorie 1.3. Entrepreneur en bâtiments de tout genre (ci-après « Licence RBQ 1.3 ») à Pageau. Elle soutient que, pour être conforme, Pageau devait détenir les deux licences d'entrepreneur, soit la sous-catégorie de licence d'entrepreneur général 1.4.Entrepreneur en routes et canalisation (ci-après « Licence RBQ 1.4 ») et la Licence RBQ 1.3, et ce, au moment de soumissionner.

L'entreprise Paradis aménagement urbain inc. (ci-après « Paradis ») soutenait que la Ville aurait dû lui octroyer le contrat étant donné que la soumission de Pageau n'était pas conforme, car cette dernière entreprise ne détenait pas les Licences RBQ nécessaires pour l'exécution des travaux. Ensuite, Paradis décide de poursuivre la Ville pour perte de profits, car, à son avis, elle détenait les Licences RBQ appropriées de son côté et sa soumission était donc la plus basse soumission conforme.

Dans l'affaire Ville de Québec c. Paradis aménagement urbain inc. 5 , la ville de Québec (ci-après la « Ville ») octroie un contrat de construction au plus bas soumissionnaire à la suite d'un appel d'offres. L'entreprise P.E. Pageau inc. (ci-après « Pageau ») obtient donc le contrat. Les travaux englobent le prolongement d'une esplanade, l'aménagement de l'allée est-ouest et la construction d'une aire d'approvisionnement. Certains travaux d'électricité étaient également prévus au devis.

