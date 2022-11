ARTICLE

1. CHU de Québec – Université Laval c. Theodore Azuelos consultants entechnologie (TACT) inc., 2022 QCCA 981 et Theodore Azuelos consultants en technologies (TACT) inc. c. CHU de Québec – Université Laval, 2020 QCCS 1793;

Devant la Cour d'appel, le CHUQ a soulevé que la procédure de résiliation n'avait pas pour effet d'écarter automatiquement la résiliation lorsque le débiteur est en demeure de plein droit, par exemple lorsqu'il laisse s'écouler la période à l'intérieur de laquelle une obligation devait être accomplie sans s'exécuter, s'il a manifesté son intention de ne pas s'exécuter bien qu'il y soit tenu ou encore, s'il refuse ou néglige de s'exécuter de manière répétée 3 . Dans ces cas, la jurisprudence prévoit qu'une mise en demeure n'est pas utile, le débiteur étant déjà pleinement conscient et informé de son défaut. Or, le juge conclut que tel n'était pas le cas de TACT, celle-ci n'ayant jamais refusé de s'exécuter. De plus, les normes de qualité que devaient respecter TACT étaient ambiguës et ne permettaient pas de conclure à un manquement contractuel de sa part.

En 2015, un appel d'offres est lancé par le CHUQ. Les documents d'appel d'offres prévoient des paramètres pour la numérisation des 98 millions d'images tirées des dossiers archivés pour chacun des trois hôpitaux. Le 20 août 2015, le contrat est octroyé à TACT. Dès les premières semaines, le CHUQ se heurte à certains irritants, notamment au niveau de la qualité du travail réalisé par TACT et de la cadence de numérisation, lesquels donneront lieu à la tenue d'une rencontre le 13 janvier 2016. À l'occasion de celle-ci, les parties discutent de la mise en place d'un plan d'action afin de corriger les lacunes soulevées et une lettre résumant les points abordés est transmise par le CHUQ à TACT. Par cette lettre, le CHUQ fixe également une période de probation pour valoir jusqu'au 5 février 2016. Le 5 février 2016, TACT est informée que l'exécution du contrat est suspendue et ce, afin de permettre au CHUQ d'effectuer une analyse de la situation et de déterminer ce qu'il adviendra de la poursuite du contrat. En fin de compte, en date du 11 février 2016, le CHUQ procéda à la résiliation du contrat le liant à TACT.

