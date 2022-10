ARTICLE

Le BIM 4D consiste en la création de liens intelligents entre la maquette numérique et les données temporelles (échéancier de référence). Ces liens permettent ensuite de créer une simulation 3D spatio-temporelle démontrant la séquence planifiée des travaux. Le BIM 4D est majoritairement utilisé par les entrepreneurs pour i) la planification des phasages de projet, ii) l'optimisation de l'échéancier de référence ou encore pour iii) la détection de conflits et/ou de contraintes de construction. Or, le BIM 4D peut aussi permettre aux entrepreneurs de faire la démonstration des impacts causés par le propriétaire ou par un tiers, par exemple, sur le cheminement critique du projet en comparant la séquence planifiée à la séquence réelle des travaux. Pour ce faire, il s'agit simplement de créer une deuxième simulation 3D spatio-temporelle en ayant recours, cette fois-ci, à l'échéancier tel-que-réalisé et, ensuite, en comparant ces deux simulations.

La maquette numérique est un outil fort utile pour faciliter la compréhension d'un projet et des problématiques rencontrées. Comme une image vaut mille mots, la maquette numérique permet à l'entrepreneur d'offrir un visuel détaillé et interactif de l'ensemble du projet et de ses composantes, de la portée des travaux ainsi que des contraintes opérationnelles vécues in situ en cours de chantier.

L'utilisation du Building Information Modeling, communément appelé BIM, est de plus en plus répandue au Québec autant au niveau des projets publics que privés. Le BIM est traditionnellement vu comme un outil permettant la représentation numérique des différentes caractéristiques physiques et fonctionnelles d'un ouvrage. Il agit comme vecteur de communication favorisant une collaboration plus étroite entre les intervenants et devant, à terme, contribuer à réduire les difficultés rencontrées dans les projets de construction, à titre d'exemple : les enjeux relatifs à la coordination interdisciplinaire des plans et devis, aux conditions physiques, aux changements initiés par le propriétaire et à tous les autres imprévus pouvant survenir en cours de chantier.

