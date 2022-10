ARTICLE

La décision de la Cour d'appel du Québec (Ville de Mascouche c. Dupras, 2022 QCCA 350) est maintenant confirmée et la Ville de Mascouche est tenue de payer une compensation financière à Mme Ginette Dupras, pour expropriation déguisée, à la suite de l'adoption d'un règlement de municipal faisant passer le terrain de Mme Dupras d'un zonage permettant un usage résidentiel à hauteur de 70% de sa superficie, à un zonage entièrement « conservation ». Son terrain, évalué à plusieurs millions de dollars sous le zonage permettant un usage résidentiel, n'a plus de potentiel de développement sous le zonage « conservation ».

