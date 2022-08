ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

D'autres mesures sont mises en place actuellement par le gouvernement du Québec et par des gouvernements étrangers afin d'aider le secteur à surmonter les défis de pénurie de main‑d'Suvre. Par exemple le Programme pilote de recrutement pour le métier de charpentier‑menuisier en Tunisie et au Maroc, et le Programme pilote de recrutement des travailleurs au Salvador.

Par ailleurs, afin de faciliter l'intégration de nouveaux arrivants hispanophones, la CCQ offre depuis quelques semaines certains cours en santé et sécurité en espagnol 10 . Or, le cours Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction offert en espagnol dans la région de Saint-Jean-Sur-Richelieu permettra à certains travailleurs ayant de la difficulté à communiquer en français à leur arrivée d'obtenir rapidement l'attestation pour accéder à un chantier de construction.

À ce sujet, huit mesures visant à contrer les effets de la rareté de la main d'Suvre dans l'industrie de la construction sont en vigueur depuis le 26 avril 2021 et permettent à la CCQ d'émettre un Certificat de compétence apprenti à toute personne qui soumet un dossier pertinent de reconnaissance de l'expérience professionnelle. Or, un travailleur étranger pourra obtenir un tel Certificat s'il peut démontrer à la CCQ qu'il détient une expérience professionnelle équivalente à 35 % de la durée de l'apprentissage. Ce travailleur devra également réussir un cours de santé et sécurité et présenter une offre d'emploi 8 .

Une fois les travailleurs étrangers arrivés au Québec, ceux-ci devront respecter certaines conditions pour accéder à l'industrie de la construction, puisque plusieurs professions et plusieurs métiers sont réglementés 4 . Ainsi, les travailleurs étrangers devront se soumettre à un processus d'équivalence et, dans la majorité de cas, réussir une formation d'appoint, un stage et des examens.

Cela étant dit, deux types de programmes intéressants sont offerts aux employeurs qui cherchent à embaucher des travailleurs temporaires dans l'industrie. D'abord, dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers (« PTET »), les employeurs doivent, entre autres, obtenir une Étude d'impact sur le marché du travail (« EIMT ») et un certificat d'acceptation du Québec (« CAQ »). Ensuite, le Programme de mobilité internationale (« PMI ») vise les demandes de permis de travail pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une EIMT. Pour le PMI, des accords signés entre le Canada et des pays étrangers tels la Colombie, le Pérou, le Mexique et la Corée facilitent la mobilité internationale de certains travailleurs 2 .

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Canada

Gift Or Loan? Father Failed To Ensure His Intentions Were Made Known Gardiner Roberts LLP How is an adult child able to prove whether funds or property transferred to them by a parent were intended to be a gift rather than a repayable loan?

Lien Everything, And Early: The BC Supreme Court Clarifies Builders Lien Filing Deadlines And Apportionment Between Properties Miller Thomson LLP The recent decision of the British Columbia Supreme Court in Frontier Kemper Constructors, Inc v Rio Tinto Alcan Inc clarified the timeline for filing a builders lien when the 45-day...

The Court Compensates Buyer For Seller's Willful Disregard Of Contractual Obligations In Commercial Real Estate Dispute Walker Law Many times, parties treat their obligations in real estate transitions as an afterthought, and then fail to close on transactions.

The New Homebuyer Protection Period: What It Is And How It Works Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP On Thursday, July 21, 2022, the British Columbia Provincial Government released details on its latest real estate consumer protection initiative – the Homebuyer Protection Period.

Construction Bits And Bites July 2022 – Lien Deadlines Pallett Valo LLP We are pleased to present you with the most recent issue of our Construction Bits and Bites bulletin.