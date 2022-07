ARTICLE

La Cour conclut qu'un donneur d'ouvrage public doit faire preuve de prudence avant de rejeter la plus basse soumission reçue puisque l'objectif de l'appel d'offres est de permettre aux autorités publiques de conclure un contrat au meilleur prix possible. Pour la Cour, il s'agit d'une question d'intérêt public et en refusant d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire, le MTQ n'a pas protégé les intérêts de la collectivité, en plus de commettre une faute envers l'entrepreneur.

Couillard conteste cette décision et considère que le MTQ a commis une faute contractuelle en déclarant sa soumission non conforme. Couillard estime que si la soumission était bien affectée d'une irrégularité, celle-ci était mineure et que le MTQ aurait dû lui permettre de la corriger. La répartition des frais relatifs au poste OCLC ne change rien au prix final de la soumission. En plus, la décision du MTQ de rejeter sa soumission constitue, selon Couillard, un manquement envers la collectivité qui est privée d'une économie substantielle. Un recours en dommages est donc entrepris afin de réclamer le profit perdu.

À l'ouverture des soumissions, Couillard Construction limitée (« Couillard ») se classe au premier rang avec une soumission de 14 437 000 $, 1,78 M$ plus basse que le deuxième plus bas soumissionnaire et inférieure de 23 % au montant estimé par le MTQ. Toutefois, lors de l'analyse des soumissions, le MTQ constate que le montant soumis par Couillard pour le poste OCLC représente 11,6 % du montant total de sa soumission. En conséquence, le MTQ rejette la soumission de Couillard et octroie le contrat au deuxième plus bas soumissionnaire.

