ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Face à ce défaut, le tribunal rejette la demande en remboursement de 496 650,28 $ présentée par la Coop. Cette demande visait les coûts supplémentaires payés à l'entrepreneur chargé de la construction du nouveau bâtiment et à ses professionnels ainsi que les coûts engendrés pour la surveillance lors des travaux de tri et d'acheminement de débris vers des sites de récupération en raison du remblayage non conforme réalisé par CFG.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Canada

Price Increase Clauses Contribute To Managing Construction Cost Fluctuations (Webinar) Osler, Hoskin & Harcourt LLP Like other areas of the economy, the construction industry is experiencing volatility and rapid price increases in just about every aspect of its business.

Silence Doesn't Always Equal A Breach Of Good Faith Daoust Vukovich LLP Our March 26, 2021 News ReLease titled "Expanding Bhasin: Acting Honestly Includes Correcting False Impressions" reviewed the Supreme Court of Canada decision, CM Callow Inc v Zollinger.

What Happens If A Condominium Does Not Enforce Its Bylaws? Field LLP Short Answer: The Bylaws may become unenforceable.

Who "Wins" When Relief From Forfeiture Is Granted? Daoust Vukovich LLP It is common, after parties duke it out in court, for the winner to be "awarded costs" - the loser must pay all or a portion of the winner's legal fees.

Planning For The Vancouver Plan (2050) Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP In the fall of 2019, the Vancouver city council (the "Council") announced that it officially green-lit the creation of a physical master plan for Vancouver's long-term growth, land-use, and transportation...