La Cour d'appel interprète ainsi l'entente intervenue entre Opron et le MTQ au mois d'octobre 2008 comme étant un avenant au contrat. Or, la procédure de réclamation est plutôt utile dans les cas où l'entrepreneur se sent lésé par les clauses prévues au contrat ou dans les cas où il se voit confronté à des conditions inattendues. Dans le cas présent, la difficulté rencontrée par les parties a été réglée lorsqu'elles ont conclu l'entente prévoyant qu'Opron mettrait en place des mesures d'accélération en contrepartie d'une juste compensation. Le recours d'Opron avait notamment comme objectif d'obtenir ce que le MTQ s'était engagé à lui compenser au terme de l'avenant. Opron ne se trouvait donc pas dans un cas de figure nécessitant que la procédure de réclamation soit suivie.

Le devis prévoyait que les travaux seraient réalisés en deux phases. Les travaux de la phase 1 consistaient en la reconstruction des deux viaducs et à la pose d'un pavage temporaire et la phase 2, à la pose du pavage final sur les viaducs et en la mise en place de leur approche. Les travaux de la phase 1 devaient prendre fin le 19 décembre 2008, et ce, afin de permettre la circulation des usagers sur l'un des ponts pour la période des Fêtes. Pour ce faire, Opron aurait dû bénéficier d'un délai de 20 semaines préalable à cette date, mais Opron n'a disposé que de 18 semaines en raison de l'octroi tardif du contrat par le MTQ. Les travaux de la phase 2 devaient être réalisés après le dégel au printemps 2009, à l'intérieur d'un délai de 4 semaines.

Le 24 janvier 2022, la Cour d'appel s'est prononcée dans le cadre d'une affaire pilotée par l'équipe de Miller Thomson qui avait notamment trait à la procédure prévue au Cahier des charges et devis généraux du Québec (« CCDG ») à laquelle doit se conformer un entrepreneur qui souhaite présenter une réclamation. La Cour a maintenu, en grande partie, le jugement rendu en première instance et a condamné le Procureur général du Québec au paiement de la somme de 866 975,38 $ 1 au bénéfice de l'entrepreneur général Opron inc. (« Opron »).

