Les divers risques seront adressés, à leur tour, notamment au moyen de l'assurance, du cautionnement, de la sous-traitance, des réserves de risques et de contingences, etc., mais ils devront être traités de manière cohérente selon le principe : plus de risque = plus de rémunération.

Il en va de même pour les modes de rémunération où les risques liés aux erreurs d'estimation, à l'indexation du marché et des taux de main-d'Suvre, de l'équipement et des matériaux, à l'insolvabilité des sous-traitants et autres risques économiques seront répartis différemment, selon que l'on opte pour le prix forfaitaire, unitaire, coûtant majoré ou le prix cible, avec ou sans prix maximum garanti et/ou partage des économies et des dépassements.

L'entreprise générale, la gérance pour services, la gérance pour services et construction, le design-construction, la réalisation intégrée et les modes hybrides (design-construction partiel ou progressif, pré-approvisionnement et construction par lots avec ou sans cession, etc.) comportent chacun leurs avantages et leurs inconvénients avec un effet papillon au niveau du risque.

Cette étape, qui assure notamment une meilleure qualité des documents (énoncé des exigences conceptuelles, plans et devis, études préalables, budgets et calendriers prévisionnels, etc.), se trouve trop souvent négligée pour des raisons budgétaires et calendaires.

