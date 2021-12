ARTICLE

Finalement, mais non sans importance, la Cour d'appel confirme la condamnation de la Ville à payer à l'Entrepreneur un montant de 10?000 $ à titre de dommages pour troubles, ennuis, inconvénients, atteinte à la réputation financière et dommages moraux. En effet, pendant près de 18 mois, la Ville a refusé de payer à l'Entrepreneur les sommes qui lui étaient dues et dont le paiement était recommandé par les professionnels, ce qui a causé de sérieuses difficultés financières à l'Entrepreneur. La Ville a tenté de justifier le non-paiement en invoquant qu'elle n'était pas en possession des quittances des fournisseurs et sous-traitants. Or, la Cour d'appel rejette cet argument sur la base du libellé du Cahier des charges administratives générales, lequel prévoyait que le paiement devait être effectué dans les 45 jours de la recommandation de paiement par l'ingénieur. Le Cahier des charges administratives générales ne prévoyait aucune exigence relative aux quittances. Selon la Cour, le comportement de la Ville constitue un abus de droit qui justifie de passer outre la règle voulant que le retard à procéder à un paiement ne donne habituellement ouverture qu'à l'octroi de dommages moratoires.

Quant à la réclamation de l'Entrepreneur pour l'acquisition et le transport de matériaux de remblai supplémentaires, la Cour d'appel confirme que l'Entrepreneur était justifié de se fier aux sondages préparés par les experts de la Ville, lesquels laissaient présager une quantité de matériaux de remblai récupérables 50 % plus élevée qu'en réalité. À ce sujet, la Ville ne peut se soustraire à ses obligations en invoquant le Cahier des charges administratives générales, lequel prévoyait que le rapport de sondage n'était remis aux soumissionnaires qu'à titre indicatif seulement et qu'il était de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'informer des conditions de sol. En l'espèce, rien ne permettait à l'Entrepreneur de soupçonner des conditions de sol substantiellement différentes de celles indiquées dans les sondages et par conséquent, l'Entrepreneur n'avait pas à se livrer à des démarches d'investigation additionnelles au sujet de la quantité de matériaux de remblai récupérables sur le chantier.

Dès le début des travaux, l'Entrepreneur est confronté à la présence inattendue de roc à l'endroit où les anciennes conduites devaient être enlevées pour être remplacées par des nouvelles. De plus, les conduites existantes n'étaient pas à l'endroit indiqué sur les plans. Finalement, les sondages fournis par la Ville laissaient erronément croire que les matériaux de remblai du chantier seraient suffisants pour exécuter les travaux. Il s'en suit donc des travaux supplémentaires, nommément des travaux de cassage et de retrait de roc, de l'excavation additionnelle et de l'approvisionnement et du transport supplémentaires de matériaux de remblai. L'Entrepreneur dépose donc une réclamation.

Suivant un appel d'offres public, la Ville a octroyé un contrat de réfection d'une rue et de remplacement de conduites à l'Entrepreneur. Il s'agissait d'un contrat à prix unitaire comprenant « la fourniture de matériaux et du matériel, de la main-d'ouvre et, d'une façon générale, tous les frais à assumer pour l'exécution, l'entretien et le parachèvement de l'ouvrage 1 ».

