Dans le cadre de son analyse, le tribunal cherche tout d'abord à savoir si les essais photométriques et les essais de résistance diélectrique réalisés par Neolect peuvent être considérés comme des travaux pour les fins du cautionnement. À ce titre, le tribunal rejette les prétentions d'Échelon voulant que ces travaux s'assimilent à des travaux d'entretien et retient plutôt que ces essais font partie des travaux devant être considérés pour les fins de détermination du point de départ de la période de 120 jours puisqu'ils étaient prévus au contrat. Il ne s'agissait pas de simples travaux visant à corriger des malfaçons ou à honorer une garantie. En outre, le tribunal écarte l'argument d'Échelon selon lequel ces essais sont de valeur minime de sorte qu'ils ne peuvent repousser la date de fin des travaux. Pour la cour, ces travaux font partie intégrante du contrat de Néolect et rien ne démontre que cette dernière en a retardé l'exécution.

Récemment, dans l'affaire Néolect inc. c. Échelon Assurance 1 , la Cour supérieure a eu à déterminer si l'on devait tenir compte des essais réalisés par un entrepreneur électrique lors d'un projet pour les fins d'établir le point de départ et l'échéance du délai pour la transmission de l'avis de réclamation obligatoire en vertu du cautionnement. Par ailleurs, le débat a également porté sur la question de savoir si la perte causée par le vol de matériau pouvait être indemnisée en vertu dudit cautionnement.

