ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La Loi 96 a reçu la sanction royale le 1 er juin 2022. Cette loi impose de nouvelles obligations en matière de langue du travail, du commerce et des affaires, des contrats, de l'affichage, des communications entre le gouvernement et les entreprises, des établissements d'enseignement et des tribunaux. Elle ouvre également la voie à d'importantes modifications à la Charte de la langue française du Québec (la «CLF») et à d'autres lois québécoises, dont le Code civil du Québec.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Government, Public Sector from Canada

Treaty Infringement Claims For Cumulative Effects Come To Alberta Osler, Hoskin & Harcourt LLP This July, the Duncan's First Nation (DFN) in northern Alberta filed a claim against the province alleging an unjustifiable infringement of their Treaty 8 rights on the basis of the cumulative effects...

A Long And Winding Road: Ontario Court Refuses To Strike Charter Claim To Essential Healthcare For Irregular Migrants Blake, Cassels & Graydon LLP A two-decade fight against the Federal government, claiming Charter and international human rights to life-saving healthcare for irregular migrants, will be allowed to proceed, the Ontario Superior Court of Justice (Court) has ruled.

Case Before SK Appeal Court May Impact Harvesting Rights Of Every ‘Indian' In Canada MLT Aikins LLP The Saskatchewan Court of Appeal has re-opened the possibility that Indians from outside of Saskatchewan can exercise harvesting rights under the terms of treaty and the provisions...

Legislative Update Report No. 2022-16 Le Bulletin D'actualités Législatives Osler, Hoskin & Harcourt LLP Legislation for the period 08/11 to 08/24 Note: If you experience issues with a link, try an alternate browser

Investment Canada Act Voluntary Notification Comes Into Force On August 2, 2022 Gardiner Roberts LLP As of August 2, 2022, foreign investors are able to file a voluntary notice where they otherwise would not be subject to mandatory notification or net benefit review.