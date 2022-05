ARTICLE

Tout bien ou service donné pour une vente aux enchères est considéré comme une contribution. Toutefois, si la valeur totale des biens et des services fournis par un donateur est inférieure ou égale à 100 $, ce dernier peut décider de ne pas les déclarer à titre de contributions. 14 La partie qui organise la vente aux enchères doit tenir soigneusement une liste des noms et adresses des fournisseurs et noter la description et la juste valeur marchande de chaque article. 15

Les activités sociales sont des activités qui n'ont pas pour but de recueillir des fonds. La distinction entre les activités de financement et les activités sociales est que les montants facturés lors d'une activité sociale sont minimes et suffisent juste à couvrir les dépenses de l'activité. 11 Dans le cas d'une activité sociale, le montant total recueilli doit tout de même être consigné et déclaré au directeur général des élections dans les états financiers. 12

Les revenus des activités de financement avec vente de billets doivent être répartis entre les catégories « contributions » et « recettes tirées d'une activité de financement ». 5 Dans le cas d'une activité de financement avec vente de billets, les revenus de contribution représentent le prix du billet moins les coûts directs par personne (par exemple, les repas, les boissons alcoolisées gratuites, les pourboires et les taxes). 6 Le reste des fonds recueillis constitue les recettes tirées de l'activité de financement. 7 Par exemple, si les droits de participation à un tournoi de golf organisé à titre d'activité de financement sont fixés à 400 $ et que les coûts directs (services du caddie, location du matériel, nourriture, taxes et pourboires) s'élèvent à 100 $, une part de 300 $ est affectée aux contributions. 8

