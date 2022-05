Cet article fait partie d'une série d'articles sur les élections ontariennes de 2022. Il offre une vue d'ensemble des règles et règlements concernant la campagne et le vote, ainsi que des commentaires à propos des différents développements tout au long de la période électorale. Il s'agit principalement de conseils généraux.

C'est maintenant officiel! Les prochaines élections générales de l'Ontario auront lieu le 2 juin 2022.

Le 3 mai 2022, le premier ministre Doug Ford a rendu visite à l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, et lui a demandé de déclencher une élection, en ordonnant l'émission de brefs électoraux. Cela signifie que l'Ontario est maintenant en « période électorale », et certaines règles et obligations de déclaration s'appliquent aux annonceurs tiers, aux diffuseurs et autres. Pour en savoir plus sur les obligations des vendeurs de publicité, cliquez ici. Pour en savoir plus sur les règles relatives aux dons et aux annonceurs, cliquez ici.

Qui se présente? Les Ontariens peuvent s'attendre à ce que des candidat(e)s de quatre partis politiques figurent sur leur bulletin de vote cette année :

Les dernières élections générales provinciales en Ontario ont connu le taux de participation le plus élevé depuis 2003, avec 58 % des Ontariens ayant voté. Consultez notre billet de blogue intitulé « Tout ce qu'il faut savoir à propos du vote » ici pour savoir comment éviter les files d'attente le jour du scrutin et comment voter par anticipation, et notre autre billet de blogue ici pour connaître les obligations des employeurs le jour du scrutin.

Après la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin, Élections Ontario publiera les résultats non officiels sur son site Web. Ces résultats ne comprendront pas une ventilation des résultats par bureau de vote; ils indiqueront plutôt le nombre de votes exprimés pour chaque candidat. Quelques jours plus tard, le directeur du scrutin procédera à la compilation officielle et fournira un rapport officiel au directeur général des élections, qui indiquera le nombre de bulletins de vote marqués, refusés, non marqués et rejetés. Le directeur général des élections déclarera ensuite les résultats officiels et publiera un avis dans la Gazette de l'Ontario avec les noms des candidats élus députés provinciaux qui formeront le 43e Parlement de l'Ontario.

