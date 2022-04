ARTICLE

Les lobbyistes qui placent sciemment une ou un titulaire d'une charge publique en position de conflit d'intérêts réel ou perçu 1 contreviennent à la Loi de 1998 sur l'enregistrement des lobbyistes (la « Loi »). Une telle infraction peut faire l'objet d'une enquête et être sanctionnée par le commissaire à l'intégrité. Si les lobbyistes choisissent de prendre part à une activité politique pour certains candidats à l'élection ou à la réélection, cette activité peut empêcher le lobbyiste de faire du lobbying auprès de ce candidat à l'avenir, s'il est élu, ou s'il devient « titulaire d'une charge publique », comme membre du personnel politique ou personne nommée par l'État. Pour en savoir plus sur les conflits d'intérêts et sur la manière dont ils peuvent affecter vos activités de lobbying, consultez le bulletin d'interprétation n° 11 publié par le commissaire à l'intégrité.

