Au bureau, vous trouverez un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote. Il peut aussi y avoir des représentants des candidats. Après avoir présenté vos pièces d'identité, on vous remettra un bulletin de vote plié portant les initiales du scrutateur au dos. Dirigez-vous vers un isoloir avec votre bulletin de vote et, si vous le souhaitez, faites une marque dans l'espace circulaire à côté du nom du candidat de votre choix. Rapportez le bulletin au bureau de vote et déposez-le dans l'urne après que le scrutateur ait confirmé les initiales au dos du bulletin. Lorsque vous avez terminé, vous devez quitter le lieu de vote.

Les portes du lieu de vote seront fermées à la fermeture des bureaux de vote, et vous ne pourrez alors plus entrer et voter. Si vous vous trouvez à l'intérieur du lieu de vote ou dans la file d'attente pour voter à 21 h, heure de l'Est (ou à 20 h, heure normale du Centre), vous serez autorisé à voter même si les portes ont été fermées.

Tout d'abord, les principes de base. Vous devez être âgé de 18 ans ou plus, être citoyen canadien et résident de l'Ontario pour voter en Ontario (ou si l'électeur a l'intention de revenir et a été autorisé à voter, comme indiqué ci-dessous). Les électeurs doivent également avoir au moins une pièce d' identité . Si vous avez reçu votre carte d'information de l'électeur (« CIE »), vous pouvez apporter votre CIE ainsi qu'une pièce d'identité supplémentaire indiquant votre nom. Si vous n'avez pas reçu votre carte d'information de l'électeur, vous devez apporter une pièce d'identité indiquant votre nom et votre adresse. Une pièce d'identité avec photo n'est pas nécessaire. Consultez la liste des pièces d'identité acceptées sur le site Web d'Élections Ontario pour éviter tout problème au bureau de vote.

