Ce qui suit est tiré de notre publication intitulée « Se frayer un chemin et anticiper l'avenir en temps de crise : Questions que doivent se poser les conseils d'administration hybrides », qui offre aux administrateurs et aux dirigeants d'entreprises de judicieux conseils en matière de gestion des risques.

La transformation rapide du contexte économique et géopolitique a entraîné une augmentation des problèmes liés aux facteurs ESG, et les administrateurs et chefs d'entreprise doivent tenir compte de cette nouvelle réalité pour garantir la réussite immédiate et à long terme de leur entreprise.

Cet article, qui certes ne se veut pas exhaustif, présente quelques-unes des principales considérations de gestion du risque lié aux facteurs ESG.

Changement climatique et transition énergétique

La pandémie et, plus récemment, la guerre ont accéléré la transition énergétique et ont exacerbé la nécessité de lutter contre le changement climatique, en entraînant une prise de conscience des parties prenantes et en exerçant une pression accrue sur les entreprises pour ce qui est de l'empreinte carbone, de la transition énergétique et de la durabilité. :

Notre conseil d'administration possède-t-il le niveau requis de « compétence en matière de climat »?

Avons-nous l'expertise et le personnel appropriés pour résoudre les questions liées au changement climatique? Devrions-nous créer un poste de « chef du changement climatique »?

Savons-nous précisément qui sont nos principales parties prenantes et quelles sont leurs attentes à l'égard de la stratégie en matière de changement climatique? Par exemple, notre actionnariat inclut-il des fonds verts?

Comment gérer les obligations de divulgation et la responsabilité associée au changement climatique et au développement durable? Y-a-t-il des modifications réglementaire dont nous devrions tenir compte pour faciliter la transition énergétique?

Quelles stratégies pouvons-nous mettre en Suvre pour réduire l'empreinte carbone de notre entreprise et passer à des sources d'énergie renouvelable? Quelles sont les incidences financières? Quels sont les risques et les avantages potentiels?

Comment pouvons-nous mobiliser nos employé(e)s et nos parties prenantes pour qu'ils prennent part au processus de transition énergétique? Quels types de partenariats devrions-nous envisager pour garantir la réussite de notre transition énergétique? Devrions-nous sélectionner nos fournisseurs en fonction de leur engagement en faveur de la durabilité de l'environnement?

Comment pouvons-nous optimiser l'utilisation des données et de la technologie pour suivre et mesurer nos progrès en matière de transition énergétique?

Lieu de travail et employé(e)s

La pandémie et les confinements qu'elle a entraînés ont eu une incidence considérable sur les lieux de travail, en particulier dans le secteur des services, et ont remis en question l'organisation traditionnelle du travail. Avec le redémarrage de l'économie, de nombreuses entreprises sont confrontées à d'importants défis et ont du mal à trouver un juste équilibre :

­À l'avenir, comment les employé(e)s évalueront-ils un lieu de travail? Est-ce possible de créer un lieu de travail plus attrayant qui pourrait donner à notre entreprise un avantage concurrentiel en lien avec le recrutement et la rétention des talents? Par exemple :

Sommes-nous prêts à travailler à distance ou en mode hybride pendant une période prolongée? Devrions-nous avoir plus souvent recours au travail flexible ou au télétravail dans l'ensemble de l'entreprise pour soutenir sa stratégie?

Au sein de l'entreprise, la proportion d'employé(e)s à temps plein, d'employé(e)s à temps partiel, d'employé(e)s occasionnels et de sous-traitants est-elle adéquate, compte tenu des changements touchant les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur?

Quelle est notre politique de retour au travail? Comment incitons-nous nos employé(e)s à revenir travailler au bureau? Avons-nous l'occasion de nous différencier de nos concurrents en favorisant un meilleur engagement des employé(e)s pour les fidéliser?

Devrions-nous réduire notre dépendance vis-à-vis des consultants externes ou des sous-traitants, et chercher à développer l'expertise nécessaire à l'interne?

Devrions-nous réinventer notre lieu de travail? Dans l'affirmative, de quelle manière? Quelles sont les modifications à apporter en ce qui concerne l'aspect ergonomique du lieu de travail? Quelles mesures prenons-nous pour aider les employé(e)s à s'adapter?

Évaluation des investissements visant à adapter le lieu de travail. Quel montant devrait-on investir? Cet investissement devrait-il servir à effectuer des modifications à court terme? L'entreprise devrait-elle investir pour accroître la souplesse et l'adaptabilité à long terme du lieu de travail? Comment faire pour justifier ces coûts ou mesurer le retour sur investissement? Quelle est l'incidence sur l'allocation des capitaux?

Quelle est l'incidence du modèle hybride télétravail/travail en présentiel sur la culture de notre entreprise? Sommes-nous conscients de la différence de perception de la culture d'entreprise chez les cadres supérieurs et dans les autres échelons de l'entreprise?

Relations avec les parties prenantes et acceptabilité sociale pour opérer

En ces temps de méfiance, la capacité d'une entreprise à renforcer et à susciter la confiance garantira son acceptabilité sociale pour opérer :

Avons-nous une idée de la façon dont nous sommes perçus par nos parties prenantes et savons-nous si notre acceptabilité sociale est forte ou en déclin?

Quelles sont les priorités de nos actionnaires? Leur objectif a-t-il changé et s'harmonise-t-il avec notre stratégie et notre plan d'affaires? Comment faisons-nous part de notre engagement continu à l'égard de la viabilité à long terme de notre entreprise et de sa capacité à créer une valeur durable?

Sommes-nous prêts à faire face à une plus grande attention portée aux facteurs ESG et à la transition énergétique? Disposons-nous des renseignements, des outils et des procédures appropriés pour « passer de la parole aux actes »?

Notre entreprise ou nos activités sont-elles concernées par la réconciliation avec les peuples autochtones? Avons-nous le niveau d'engagement adéquat et la bonne stratégie pour établir des partenariats avec les Premières Nations dans cet environnement qui évolue rapidement?

Nos actionnaires appuieront-ils le fait que notre entreprise participe au « partage du fardeau » et qu'elle vienne en aide à l'ensemble de la collectivité plutôt que de se concentrer uniquement sur les bénéfices de la société et sur les profits pour les actionnaires?

Alors que nous redéfinissons notre goût du risque, l'allocation des capitaux, les processus et les chaînes d'approvisionnement, nos parties prenantes soutiendront-elles les nouvelles structures de coûts potentielles? Comment maintiendrons-nous notre compétitivité dans le cadre de la restructuration de notre entreprise?

Les principales parties prenantes, y compris les organismes de réglementation, sont-ils régulièrement informés de tout changement important concernant notre entreprise?

La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont placé les problèmes liés aux facteurs ESG en tête des préoccupations des membres des conseils d'administration et des chefs d'entreprise. En cette période de mutation du contexte commercial mondial et de l'augmentation de l'intérêt des actionnaires à l'égard des enjeux géopolitiques, environnementaux et sociaux, il est essentiel que les administrateurs et les chefs d'entreprises mettent en place une solide stratégie pour être en mesure de répondre de façon proactive à ce type de risques au fur et à mesure qu'ils se présentent.

