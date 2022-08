ARTICLE

L'augmentation du taux applicable au contingent des versements pour les actifs d'investissement de plus de 1 million de dollars n'aura pas d'incidence sur les nombreux organismes de bienfaisance qui consacrent déjà plus de 5 % de leurs actifs aux activités de bienfaisance et à l'octroi de subventions chaque année. Toutefois, les nombreux organismes de bienfaisance qui comptent principalement sur le capital pour financer leurs dépenses de bienfaisance pourraient avoir du mal à atteindre leur nouvel objectif. En prévision des changements qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023, ces organismes de bienfaisance devraient envisager d'examiner leurs portefeuilles de fiducie ainsi que leurs fonds de dotation cette année, avec l'aide d'un membre de notre groupe d'impact social , et déterminer s'ils doivent présenter une demande d'allègement à l'ARC.

