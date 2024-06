Budget fédéral canadien de 2024 : Analyse sectorielle

Le Budget de 2024 : Une chance équitable pour chaque génération présente plusieurs mesures qui auront une incidence sur les entreprises partout au Canada, notamment des incitatifs fiscaux, des programmes de soutien, des changements réglementaires et des initiatives en matière d'innovation. Cette page présente notre analyse des aspects les plus pertinents du Budget de 2024 qui toucheront directement les divers secteurs et industries, ainsi que nos perspectives sur la façon de tirer parti des occasions et de faire face aux défis qui se présenteront. Pour commencer, nous vous proposons de lire le commentaire sur le budget fédéral préparé par notre groupe national de droit fiscal qui résume les mesures fiscales et les projections importantes, notamment l'augmentation du taux d'inclusion des gains en capital. Lisez ensuite nos autres articles ci-dessous.

