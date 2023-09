ARTICLE

Les politiques de l'employeur devraient requérir que tout employé ou travailleur autonome qui s'est vu prescrire de la psilocybine ou du cannabis à des fins médicales en informe le département des ressources humaines le plus tôt possible, afin que l'employeur puisse évaluer si une telle consommation est compatible avec les fonctions de la personne salariée, en sollicitant l'avis de professionnels de la santé. L'employeur peut ainsi intervenir auprès du professionnel prescripteur afin que l'horaire de prise n'interfère pas avec l'exercice des fonctions, le cas échéant. Il devrait également s'assurer que cet usage est bel et bien sans danger pour la santé et la sécurité de la personne salariée, mais aussi des personnes qui l'entourent.

