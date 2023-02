Montréal, le 21 février 2023 – Avocat-conseil chez Borden Ladner Gervais (BLG), Philippe Boisvert est le nouveau président des Jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage (Young Canadian Arbitration Practitioners, ou YCAP).

Philippe axe sa pratique sur les litiges et arbitrages commerciaux transfrontaliers et domestiques complexes, en particulier dans les domaines de la construction, des infrastructures et de la reconnaissance et exécution de sentences arbitrales au Canada. Un Fellow du Chartered Institute of Arbitrators (FCIArb), il plaide régulièrement devant toutes les instances judiciaires québécoises et devant les tribunaux d'arbitrages domestiques et internationaux, après de nombreuses années de pratique en Europe.

Philippe devient aujourd'hui président des Jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage après y avoir siégé au conseil d'administration depuis 2020.

À propos des Jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage

YCAP a été lancé par un groupe de jeunes praticiens canadiens de l'arbitrage en 2004 et regroupe environ 200 membres au Canada et à travers le monde. Sa mission consiste à promouvoir l'intérêt et la compréhension de l'arbitrage international, en particulier au Canada, auprès des jeunes avocats et autres jeunes professionnels intéressés, tout en leur offrant des possibilités de développement professionnel et de réseautage (source : YCAP).

