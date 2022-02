ARTICLE

Enfin, la Cour rappelle l'existence du critère de la sécurité du témoin tout en précisant qu'il ne s'agit pas d'un réel enjeu en matière civile, contrairement aux procédures criminelles. Elle retient toutefois l'obligation pour l'avocat de la demanderesse de ne pas communiquer directement les coordonnées du témoin avant son assignation officielle à la Cour, et ce, pour favoriser la protection des témoins et leur droit à la vie privée. De plus, elle souligne qu'il appartiendra au témoin de répondre ou non aux questions de l'avocat avant l'audition.

[9] En matière civile, l'article 269 C.p.c. permet la convocation de témoins par les parties et l'article 21 C.p.c. établit les droits et obligations du témoin convoqué. Le témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité. Il a le droit d'être informé par celui qui le convoque, de la raison de sa convocation et de l'objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l'instance.

