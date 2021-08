ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To view the original article click here

La décision de clôturer ou non des transactions qui sont toujours en cours d'examen après l'expiration des périodes d'attente prévues par la Loi soulève des questions stratégiques complexes à plusieurs niveaux pour les acheteurs et les vendeurs. Notre groupe de Concurrence/Antitrust et investissement étranger a traité avec succès plusieurs transactions complexes de ce type. Veuillez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations.

Le comportement des parties à la fusion a influencé la décision du Tribunal sur cette question. Faisant allusion à leur comportement « cavalier » illustré par leur façon de précipiter la clôture en raison de la demande préalable d'ordonnance provisoire du Bureau, le juge Crampton a conclu que même si le critère plus strict « s'appliquait normalement aux situations où le Commissaire demande une ordonnance d'injonction en vertu de l'art. 104 qui est en grande partie de nature obligatoire » et qui s'appuie sur les « faits très particuliers de la présente affaire », à savoir le comportement des parties, il « ne serait pas dans l'intérêt de la justice de permettre à Secure de bénéficier du critère plus strict de présomption. » 5 .

Le 23 août 2021, le Tribunal de la concurrence canadien (le « Tribunal ») a rendu une décision importante concernant les limites imposées au Bureau de la concurrence (le « Bureau ») lorsqu'il cherche à obtenir des mesures injonctives provisoires visant à empêcher les parties à une fusion de réaliser leur transaction. Dans la décision Secure 1 , le Bureau recherchait une ordonnance en vertu de l'article 104 de la Loi sur la concurrence 2 (la « Loi ») afin d'empêcher les parties, SECURE Energy Services Inc. (« Secure ») et Tervita Corporation (« Tervita ») – qui avaient clôturé leur transaction pendant que l'enquête du Bureau était en cours – d'intégrer certaines installations détenues auparavant par Tervita dans leur transaction de fusion, et exigeant plutôt que ces actifs soient détenus séparément et exploités de manière indépendante de Secure en attendant l'issue de la contestation de la transaction par le Bureau.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Anti-trust/Competition Law from Canada

Blakes Competitive Edge™: August 2021 Update Blake, Cassels & Graydon LLP Welcome to the August issue of Blakes Competitive Edge, a monthly publication of the Blakes Competition, Antitrust & Foreign Investment group.

Canadian Court Affirms Paramountcy Of Efficiencies In Merger Review Blake, Cassels & Graydon LLP In a recent decision, the Canadian Competition Tribunal affirmed the importance of merger efficiencies as the primary goal of merger reviews in Canada, including in the context of preliminary injunctions.

Interim Injunctions In Merger Control – A High Bar To Meet McCarthy Tétrault LLP On August 23, 2021, the Canadian Competition Tribunal ("Tribunal") released an important decision regarding the scope of the Competition Bureau's ("Bureau") ability to obtain interim injunctive relief.

Blakes Competitive Edge™: July 2021 Update Blake, Cassels & Graydon LLP Welcome to the July issue of Blakes Competitive Edge, a monthly publication of the Blakes Competition, Antitrust & Foreign Investment group. Blakes Competitive Edge provides an overview of recent...

Competition Bureau Grounds FlightHub's Misleading Advertising McMillan LLP On February 24, 2021, the Competition Bureau announced that it had concluded its multi-year investigation into allegations of misleading advertising by FlightHub and reached a consent agreement to resolve its concerns, ...