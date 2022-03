ARTICLE

Le mémoire du Bureau reflète les préoccupations décrites par le commissaire Boswell comme nécessitant un « réexamen en urgence de nos lois », et fondées notamment sur les expériences récentes du Bureau , et va au-delà des inquiétudes quant à l'efficacité de la Loi à l'ère des marchés numériques. Même si le temps est peut-être venu de moderniser la Loi, le processus de consultation du sénateur Wetston ne constitue qu'un point de départ pour cette discussion. L'impact significatif d'une vaste réforme pourrait avoir sur le comportement concurrentiel et l'économie canadienne en général doit être soigneusement évalué à l'aide d'un processus de consultation approfondi impliquant la communauté des affaires du Canada et d'autres intervenants clés.

Les recommandations du Bureau en matière de réforme s'articulent autour de quatre éléments clés : (1) un examen plus efficace des fusions et des mesures correctives, (2) l'identification des contraintes du Bureau dans son administration de la Loi, (3) une prévention accrue à l'égard des collaborations anticoncurrentielles entre concurrents, et (4) l'élargissement de la portée des dispositions de la Loi en matière d'abus de position dominante. Bien que le mémoire du Bureau ne soit finalement pas axé spécifiquement sur les marchés numériques, la protection de la concurrence dans une économie de plus en plus numérisée est un thème qui revient à travers le mémoire.

Tout cela concorde avec le contexte politique actuel qui est en faveur d'une réforme. À titre d'exemple, le commissaire de la concurrence (le « commissaire »), Matthew Boswell, a plaidé pour une réforme globale, soulignant la nécessité de nouvelles politiques qui placeraient la concurrence au cSur de la croissance économique sur les marchés numériques. De même, dans sa lettre de mandat de décembre 2021, le premier ministre a demandé au ministre d'entreprendre un vaste examen de la Loi sur la concurrence afin de déterminer les aspects du régime qui devraient être modernisés, en particulier pour faire face aux comportements anticoncurrentiels dans une économie de plus en plus numérisée. Peu après, le 7 février 2022, le ministre a annoncé que le gouvernement fédéral avait l'intention d'examiner la Loi et de se concentrer, entre autres, sur son adaptation à la réalité numérique d'aujourd'hui afin de mieux s'attaquer aux nouvelles formes de comportements préjudiciables dans l'économie numérique.

Le dernier grand débat sur la politique en matière de concurrence au Canada ayant mené à une révision importante du régime remonte à treize ans. Depuis, l'évolution rapide du marché numérique a motivé le Bureau à se concentrer sur l'application de la loi en la matière et à plaider en faveur d'une réforme. Entres autres choses, le Bureau a récemment convenu d'un règlement avec Facebook, a débuté des enquêtes sur Amazon et Google, et a créé une nouvelle Direction générale de l'application numérique de la loi et du renseignement au sein du Bureau.

La soumission du Bureau fait suite à l' annonce par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (le « ministre ») – dont le ministère est responsable de la Loi – que le gouvernement fédéral a l'intention d'évaluer la façon d'améliorer le fonctionnement de la Loi. Les appels à la réforme vont dans le sens de certaines autres juridictions, notamment l'actuelle administration américaine qui a indiqué vouloir s'attaquer aux géants du numérique et des médias sociaux. On observe également des développements et propositions législatives au sein de l'Union européenne, au Royaume-Uni et en Australie, visant à adapter les outils d'application des législations en matière de droit de la concurrence au commerce en ligne.

