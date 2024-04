Isenção de visto de visita para nacionais dos EUA, Canadá e Austrália é prorrogada para 10 de abril de 2025.

O governo federal publicou nesta quarta-feira (10), no diário oficial da União, oDecreto Nº 11.982, de 9 de Abril de 2024, o qual prorroga a isenção de vistos de visita para nacionais dos Estados Unidos, Austrália e Canadá, emitidos para fins de estadias de até 90 dias (VIVIS) no Brasil.

O referido decreto revogou o Decreto Nº 11.875, de 4 de janeiro de 2024, que reestabeleceria a exigência em 10 de abril de 2024.

A exigência de visto de visita para nacionais dos EUA, Canadá e Austrália havia sido revogada através do Decreto Nº 9.731, de 16 de Março de 2019. No entanto, o Decreto Nº 11.515, de 2 de maio de 2023, reestabeleceu a exigência.

De acordo com o ministro do turismo Celso Sabino, o novo prazo também será importante para garantir a implementação completa do visto eletrônico.

Atualmente, é discutido no Congresso Nacional o Decreto Legislativo 140/23, que dispensa o visto de visita para nacionais dos Estados Unidos, Canadá, e Austrália por prazo indeterminado.

O time de Trabalhista e Previdenciário do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown está à disposição para auxiliar as empresas no esclarecimento de dúvidas relacionadas ao tema.

A elaboração deste Legal Update contou com a contribuição de Júlia Manhães.

