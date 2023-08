ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 14.08.2023 a 18.08.2023.

Anticorrupção e Compliance

TC 015.553/2021-3 (TCU): pedido de reexame interposto contra acórdão que recusou proposta de colaboração da recorrente, em processo autuado exclusivamente para apreciar essa proposta, apartado de tomada de contas especial instaurada para identificar responsáveis e apurar débito decorrente de irregularidades em contrato para execução das obras de terraplanagem, drenagem e anel viário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

pedido de reexame interposto contra acórdão que recusou proposta de colaboração da recorrente, em processo autuado exclusivamente para apreciar essa proposta, apartado de tomada de contas especial instaurada para identificar responsáveis e apurar débito decorrente de irregularidades em contrato para execução das obras de terraplanagem, drenagem e anel viário na área do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). TC 029.294/2019-3 (TCU): tomada de contas especial instaurada com vistas à restituição dos débitos advindos da falta de serventia dos investimentos realizados pela Petrobras na Refinaria Abreu e Lima (RNEST).

tomada de contas especial instaurada com vistas à restituição dos débitos advindos da falta de serventia dos investimentos realizados pela Petrobras na Refinaria Abreu e Lima (RNEST). TC 023.301/2015-5 (TCU): recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito, multa e sanção de inabilitação, em sede de tomada de contas especial instaurada em decorrência de irregularidades em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-site nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Energia e Infraestrutura

TC 006.970/2023-0 (TCU): relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2023, com o objetivo de fiscalizar a execução do plano de dragagem de manutenção aquaviária da Hidrovia do Rio Madeira.

Imobiliário

ADI 5783 (STF): análise da constitucionalidade do § 2º do artigo 3º da Lei n.º 12.910/2013-BA, que estabelece prazo para o protocolo de pedidos de certificação de reconhecimento e de regularização fundiária, nos órgãos competentes, de terras públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente por Comunidades Remanescentes de Quilombos e por Fundos de Pastos ou Fechos de Pastos.

