O sócio de Compliance e Investigações, Filipe Magliarelli, participou do "Note for the Board on Anti-Corruption (Brazil)", publicado pela Practical Law, da Thomson Reuters.

Trata-se de um memorando legal para uso de advogados, tanto internos como locais, a fim de fornecer ao conselho de administração (ou qualquer outro corpo diretivo equivalente) de uma entidade legal pontuando as principais questões relacionadas à lei e regulamentos anticorrupção no Brasil.

Para ler o documento completo, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

