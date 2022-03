O sócio de Compliance e Investigações e Direito Penal Empresarial, Filipe Magliarelli, e a sócia de Direito Societário, Fusões e Aquisições, Patrícia Braga, participaram do "Anti-Corruption: Private Acquisitions and Joint Ventures (Brazil)" publicado pela Practical Law, da Thomson Reuters.

De forma prática, essa nota busca discutir as questões por trás da lei antissuborno e corrupção que devem ser levadas em consideração durante o processo de aquisição de uma empresa privada, negócio ou uma joint venture no Brasil. Para abordar essas questões, o documento explica alguns crimes de suborno e corrupção no país, expondo os responsáveis, as defesas e isenções que podem ser aplicadas, além das penalidades e sanções que também podem ser impostas.

