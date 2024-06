Brasília Em Pauta – Edição Nº 160

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo osprincipais casos a serem julgadospelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem comoimportantes questões a serem votadaspela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail paranossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 10.06.2024 a 14.06.2024.

Administrativo

TC 006.958/2023-0 (TCU): acompanhamento de desestatização referente à prorrogação ordinária do contrato de arrendamento cujo objeto é o arrendamento do Terminal Portuário de Angra dos Reis, para operações de cargas e de passageiros.

acompanhamento de desestatização referente à prorrogação ordinária do contrato de arrendamento cujo objeto é o arrendamento do Terminal Portuário de Angra dos Reis, para operações de cargas e de passageiros. TC 005.505/2024-0 (TCU):processo de desestatização relativa ao arrendamento de instalação portuária localizada no Porto Organizado de Santana/AP, denominada área de arrendamento MCP03.

Contencioso

REsp 2.006.910 (STJ):recurso especial que visa definir a (i) aplicabilidade da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC quando o acórdão recorrido baseia-se em precedente qualificado (art. 927, III, do CPC) e a (ii) possibilidade de se considerar manifestamente inadmissível ou improcedente (ainda que em votação unânime) agravo interno cujas razões apontam a indevida ou incorreta aplicação de tese firmada em sede de precedente qualificado.

Energia e Infraestrutura

ADI 3497 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 26 da Lei n.º 10.684/2003, que definiu e prorrogou o prazo das concessões e permissões para prestação de serviços públicos nas estações aduaneiras e outros terminais alfandegários de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas, chamados "portos secos".

ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 26 da Lei n.º 10.684/2003, que definiu e prorrogou o prazo das concessões e permissões para prestação de serviços públicos nas estações aduaneiras e outros terminais alfandegários de uso público, não instalados em área de porto ou aeroporto, precedidos ou não de obras públicas, chamados "portos secos". TC 038.502/2021-6 (TCU): tomada de contas especial instaurada, por determinação expedida em auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), para realização em apartado da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos Lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato.

tomada de contas especial instaurada, por determinação expedida em auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2016, nas obras da construção dos lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte Sul (FNS), para realização em apartado da apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao fornecimento de brita para lastro nos Lotes 5S e 5SA da extensão sul da Ferrovia Norte-Sul (FNS) em desconformidade com normas e com especificações técnicas pactuadas em contrato. TC 010.758/2018-6 (TCU): recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinações emitidas para elidir o superfaturamento identificado em obras de duplicação da rodovia BR-230/PA, no trecho de travessia urbana de Marabá/PA.

recurso de reconsideração interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do descumprimento de determinações emitidas para elidir o superfaturamento identificado em obras de duplicação da rodovia BR-230/PA, no trecho de travessia urbana de Marabá/PA. TC 008.307/2017-2 (TCU):tomada de contas especial, oriunda de conversão de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2011, nas obras de implantação e pavimentação da BR-448/RS, instaurada para apurar superfaturamentos em contratos.

Life Sciences

TC 037.065/2019-0 (TCU):acompanhamento de contrato de prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde – ICS.

