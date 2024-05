ARTICLE Anvisa consolida regras de julgamento de recursos em última instância administrativa KL Koury Lopes Advogados More Contributor Nesta terça (21), entra em vigor a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC n° 862/2024 publicada pela Anvisa. A resolução dispõe sobre a apreciação e deliberação...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.