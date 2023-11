ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 06.11.2023 a 10.11.2023.

Anticorrupção e Compliance

TC 025.487/2020-5 (TCU): tomada de contas especial autuada para apuração do dano decorrente do sobrepreço constatado nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj.

tomada de contas especial autuada para apuração do dano decorrente do sobrepreço constatado nas obras de construção das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. TC 012.198/2019-6 e TC 012.197/2019-0 (TCU): recursos de reconsideração contra acórdãos que julgaram irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos.

recursos de reconsideração contra acórdãos que julgaram irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão de prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos. TC 010.398/2017-1 (TCU): tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de representação sobre indícios de irregularidades em operação de aporte de capital.

tomada de contas especial instaurada mediante a conversão de representação sobre indícios de irregularidades em operação de aporte de capital. TC 033.879/2018-4 (TCU): tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na operação de apoio financeiro da BNDESPar à empresa Bertin e sua posterior incorporação à empresa JBS S.A., materializada no aporte de capital mediante a aquisição de participação acionária da instituição financeira.

tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na operação de apoio financeiro da BNDESPar à empresa Bertin e sua posterior incorporação à empresa JBS S.A., materializada no aporte de capital mediante a aquisição de participação acionária da instituição financeira. TC 042.441/2021-8 (TCU): pedido de reexame contra decisão de ciência em representação formulada pelo MPTCU em face da irregular admissão, por órgãos da Administração Pública Federal, de garantias de execução contratual constituídas por cartas de fiança, emitidas por empresas não autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no ramo bancário.

Civil

REsp 1.799.288 (STJ): recurso especial em que se discute a fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

Eleitoral

RE 1.040.515 (STF): recurso extraordinário em que se discute a necessidade de autorização judicial para legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à conversa, apta a instruir ação de impugnação de mandato eletivo.

Energia e Infraestrutura

TC 014.254/2022-0 (TCU): pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou acompanhamento relativo à concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica.

pedido de reexame interposto contra acórdão que apreciou acompanhamento relativo à concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. TC 000.048/2023-2 (TCU): acompanhamento de desestatização, por meio de prorrogação de contrato de arrendamento e expansão de área, referente a terminal, no porto de Aratu/BA, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos.

acompanhamento de desestatização, por meio de prorrogação de contrato de arrendamento e expansão de área, referente a terminal, no porto de Aratu/BA, para movimentação e armazenagem de granéis líquidos. TC 000.853/2023-2 (TCU): solicitação de solução consensual para controvérsias enfrentadas na alteração do caderno de obrigações da concessionária definido no contexto da prorrogação antecipada do contrato de concessão da ferrovia Malha Paulista.

Trabalhista

RE 1.387.795 (STF): recurso extraordinário em que se discute a possibilidade da inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de pessoa jurídica reconhecida como do grupo econômico, sem ter participado da fase de conhecimento, e, ainda, independente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.