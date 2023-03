ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 27.02.2023 a 03.02.2023.

Administrativo

RE 1.182.189 (STF): discussão se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU).

discussão se a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deve prestar contas ao Tribunal de Contas da União (TCU). TC 012.269/2022-0 (TCU): solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização junto ao CADE, com o objetivo de verificar se o Conselho vem incorporando os princípios da Lei de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) em sua atuação.

Anticorrupção e Compliance

TC 006.764/2020-7 e 006.781/2020-9 (TCU): representações acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A.

representações acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresas nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. TC 000.442/2022-4 (TCU): representação acerca de eventuais irregularidades relacionadas à gestão de reservatório e respectivas áreas de proteção pela estatal Furnas Centrais Elétricas S.A., na qualidade de concessionária da Usina Hidrelétrica de Furnas-MG, com possíveis reflexos no desastre ocorrido no município de Capitólio-MG, no local turístico conhecido como Cânions de Capitólio.

Contencioso

ADI 5492 e ADI 5737 (STF): constitucionalidade dos arts. 9º, parágrafo único, inc. II, 15, 46, § 5º, 52, caput e parágrafo único, 75, § 4, 242, § 3º, 311, parágrafo único, 535, § 3º, inc. II, 840, inc. I, 985, § 2º, 1.035, § 3º, inc. III, e 1.040, inc. IV, todos da Lei n.º 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Energia e Infraestrutura

TC 037.486/2021-7 (TCU): auditoria de conformidade que teve por objetivo verificar a conformidade do processo, os modelos e a estrutura de mercado de contratação de Unidades de Produção do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pela Petrobras, com enfoque na competitividade e na atratividade dos certames, de modo a aprimorar a governança da entidade em suas contratações.

auditoria de conformidade que teve por objetivo verificar a conformidade do processo, os modelos e a estrutura de mercado de contratação de Unidades de Produção do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pela Petrobras, com enfoque na competitividade e na atratividade dos certames, de modo a aprimorar a governança da entidade em suas contratações. TC 000.731/2022-6 (TCU): monitoramento de acórdão que julgou processo de desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a cessão onerosa de uso da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips).

monitoramento de acórdão que julgou processo de desestatização dos atos e procedimentos preparatórios para a cessão onerosa de uso da Ferrovia Interna do Porto de Santos (Fips). TC 027.684/2022-9 (TCU): solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização das licitações e contratos realizados, entre 2019 e 2022, pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Trabalhista e Previdenciário

ADI 1049 (STF): constitucionalidade da Medida Provisória n.º 446/1994, posteriormente convertida na Lei n.º 8.870/1994, no que conferiu nova redação aos arts. 28, § 7º, e 93, ambos da Lei n.º 8.212/1991, e aos arts. 25, II, e 82, da Lei n.º 8.213/1991, que versam sobre salário de contribuição e a previdência social.

Tributário e Financeiro

MP 1.138/2022 (Senado Federal): discussão acerca da medida provisória que dispõe sobre a redução da alíquota do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre as operações que impactam diretamente o setor de turismo.

