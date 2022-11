ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

NOVA INSTRUÇÃO NORMATIVA REGULAMENTA AS LICITAÇÕES COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO DE MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO

Entrou em vigor em 1º/11/2022 a Instrução Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022 (“IN”), que regulamenta o emprego do critério de julgamento o menor preço ou maior desconto para contratações de bens, serviços e obras no âmbito da Administração Pública federal. A IN deverá ser observada por órgãos e entidades estaduais, distritais e municipais quando utilizarem recursos da União decorrentes de transferências voluntárias.

A IN prevê a adoção do critério de julgamento quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a fixação de parâmetros técnicos mínimos for suficiente para permitir que a seleção dos licitantes ocorre exclusivamente com base no critério de preço. É interessante notar que a IN permite a adoção do referido critério inclusive na modalidade de diálogo competitivo, quando for entendido como o mais adequado à solução identificada na fase de diálogo.

O critério de julgamento por menor preço ou maior desconto será interpretado de acordo com o menor dispêndio público, o qual deverá incorporar os custos indiretos relacionados à manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental, dentre outros vinculados ao ciclo de vida do objeto licitado, desde que tais custos sejam objetivamente mensuráveis, conforme parâmetros a serem definidos em regulamento apartado.

Em linha com previsões da Nova Lei de Licitações, a IN prevê que o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, desde que mediante decisão justificada, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e demais informações necessárias para elaboração das propostas. Por outro lado, quando o critério de julgamento for o de maior desconto, será obrigatória a divulgação do valor estimado ou valor de referência no edital de licitação.

Para acessar o seu conteúdo, clique aqui.

NOVO DECRETO FEDERAL REGULAMENTA A ATUAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NAS LICITAÇÕES FEDERAIS

Em 27/10/2022, foi publicado o Decreto Federal n° 11.246/22 (“Decreto”), que regulamentou o §3º do art. 8° da Lei nº 14.133/21, disciplinando no âmbito da Administração Pública federal a atuação do agente de contratação e da respectiva equipe de apoio, o funcionamento da comissão de contratação e a atuação dos gestores e fiscais de contratos.

Inicialmente, o novo Decreto estabeleceu regras gerais para a designação do agente de contratação, das equipes de apoio, da comissão de contratação e dos gestores e fiscais dos contratos. Para ser designado, o agente público deverá preencher requisitos cumulativos: (i) ser, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública; (ii) ter atribuições relacionadas com licitações ou formação/qualificação compatível com a condução de licitações e contratos administrativos; (iii) não ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração; e (IV) não ter, com licitantes ou contratados habituais da administração, vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

O Decreto prevê, ainda, o princípio da segregação das funções, o qual veda a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de forma a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na constatação.

Para acessar o seu conteúdo, clique aqui.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA SUSPENDE RESOLUÇÃO QUE RESTRINGIA A PRESCRIÇÃO MÉDICA DE CANABIDIOL

Recentemente, foi publicada a Resolução CFM nº 2.324/2022 (“Resolução”), que autorizou a prescrição médica de canabidiol (“CBD”) como terapêutica médica, desde que voltado para tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratária às terapias convencionais na Síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut e no Complexo de Esclerose Tuberosa.

A Resolução trouxe três espécies de vedações aos médicos: (i) o CBD não deve ser indicado pelos médicos para terapias diversas daquelas permitidas pela Resolução, salvo nos casos de estudos clínicos autorizados pelo Sistema CEP/CONEP; (ii) proibição da prescrição da Cannabis in natura para uso medicinal, bem como quaisquer outros derivados que não o CBD; e (iii) não ministrar palestras e cursos sobre o uso do CBD e/ou produtos derivados de Cannabis fora do ambiente científico, assim como fazer divulgação publicitária.

Diante das citadas restrições ligadas ao CBD, impostas pela Resolução acima, o Ministério Público Federal instaurou um Procedimento Preparatório para apurar a compatibilidade da Resolução com o direito à saúde.

Na sequência, pela Resolução CFM nº 2.326/2022, de 25/10/2022, o CFM, além de suspender temporariamente a Resolução acima, comunicou que abriria nova Consulta Pública para receber contribuições relacionadas à Resolução CFM nº 2.324/2022, considerando as solicitações de revisão por parte das entidades médicas e da sociedade.

A Consulta Pública, aberta para atender a finalidade acima, já foi instaurada, de modo que os interessados terão até 23/12/2022 para a apresentação de sugestões por meio de plataforma eletrônica. A Consulta Pública pode ser acessada clicando aqui.

Frisa-se que em razão da suspensão da Resolução, a prescrição do CDB se tornou responsabilidade do médico, observando essencialmente as regras da ANVISA.

A Resolução CFM nº 2.326/2022 pode ser acessada aqui. Além disso, a Resolução CFM nº 2.324/2022 pode ser acessada aqui.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.