Os sócios de Contencioso e Resolução de Conflitos, Flavia Altério, Tiago Cortez e Taísa Oliveira, e as advogadas da área, Aline Adestro, Gabriella Feres e Nathalia Abé, participaram do "Service of Claim Documents in Brazil: Overview", publicado pelo Practical Law, da Thomson Reuters.

Um documento que permite uma visão geral da estrutura para notificação de documentos de reclamação (em relação a processos nacionais e estrangeiros) no Brasil. Também explica as regras que determinam como pode ser feita a citação ou notificação dos autos de ação a um réu domiciliado em uma jurisdição no exterior.

Para ler o documento completo, clique aqui.

*Reproduced from Practical Law with the permission of the publishers. For further information, visit practicallaw.com

