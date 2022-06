PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados/as,

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para: BR-SIG-Brasilia-Em-Pauta@mayerbrown.com.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 30.05.2022 a 03.06.2022

Administrativo

TC 025.561/2021-9 (TCU): Consulta sobre a possibilidade de movimentação financeira dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Professores por instituições financeiras diversas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, para fins de pagamento da folha de salários de trabalhadores da educação dos entes federados beneficiários dos recursos do Fundo.

Consulta sobre a possibilidade de movimentação financeira dos recursos vinculados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização de Professores por instituições financeiras diversas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil S/A, para fins de pagamento da folha de salários de trabalhadores da educação dos entes federados beneficiários dos recursos do Fundo. TC 039.606/2020-1 (TCU): Relatório de auditoria para avaliar as ações governamentais e os riscos à proteção de dados pessoais.

Anticorrupção e Compliance

TC 008.365/2020-2 (TCU): Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva.

Representação acerca da ocorrência de fraudes praticadas por empresa nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. Análise de oitiva. TC 030.179/2018-1 (TCU): Pedido de reexame interposto em face de decisão que aplicou multa aos recorrentes ao analisar representação acerca de irregularidades ocorridas no processo de concessão de uso de terreno pertencente à estatal Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas) feito à empresa Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., no ano de 2014.

Pedido de reexame interposto em face de decisão que aplicou multa aos recorrentes ao analisar representação acerca de irregularidades ocorridas no processo de concessão de uso de terreno pertencente à estatal Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasaminas) feito à empresa Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., no ano de 2014. TC 031.029/2013-2 (TCU): Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes, contra decisão que aplicou multa às responsáveis em razão de irregularidades identificadas no bojo de auditoria realizada para verificar o ritmo de execução do contrato relativo à construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos ora embargantes, contra decisão que aplicou multa às responsáveis em razão de irregularidades identificadas no bojo de auditoria realizada para verificar o ritmo de execução do contrato relativo à construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj. TC 012.132/2012-8 (TCU): Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade do recorrente para participar de licitação ao analisar representação para apuração de empresas envolvidas em fraudes às licitações verificadas na "Operação Sanguessuga" e nas fiscalizações realizadas por este Tribunal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), para os fins de avaliação consolidada quanto à aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no artigo 46 da Lei nº 8.443/1992.

Pedido de reexame contra acórdão que declarou a inidoneidade do recorrente para participar de licitação ao analisar representação para apuração de empresas envolvidas em fraudes às licitações verificadas na "Operação Sanguessuga" e nas fiscalizações realizadas por este Tribunal e pela Controladoria-Geral da União (CGU), para os fins de avaliação consolidada quanto à aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, prevista no artigo 46 da Lei nº 8.443/1992. TC 004.914/2015-5 (TCU): Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações à Controladoria-Geral da União no bojo de acompanhamento para avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade do acordo de leniência firmado com SBM Offshore.

Pedido de reexame interposto contra acórdão que expediu determinações à Controladoria-Geral da União no bojo de acompanhamento para avaliar a legalidade, legitimidade e economicidade do acordo de leniência firmado com SBM Offshore. TC 023.657/2015-4 (TCU): Embargos de declaração contra acórdão que apreciou tomada de contas especial autuada em razão de irregularidades em contrato para a execução das obras da unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Contencioso

RE 860.631 (STF): Discussão da constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, previsto na Lei nº 9.514/1997, nos contratos de mútuo com alienação fiduciária do imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Energia e Infraestrutura

TC 041.500/2021-0 (TCU): Acompanhamento do processo de desestatização referente à sétima rodada de concessões aeroportuárias.

Acompanhamento do processo de desestatização referente à sétima rodada de concessões aeroportuárias. TC 007.067/2017-8 (TCU): Auditoria nas obras de Extensão da Linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trecho Grajaú/Varginha no Município de São Paulo/SP.

Auditoria nas obras de Extensão da Linha 9 (Esmeralda) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, trecho Grajaú/Varginha no Município de São Paulo/SP. TC 028.391/2020-9 (TCU): Acompanhamento da Relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN (SBSG).

Acompanhamento da Relicitação do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante/RN (SBSG). TC 014.876/2021-3 (TCU): Relatório de acompanhamento para avaliar os riscos e a conformidade dos desinvestimentos em curso na BNDES Participações S.A.

Relatório de acompanhamento para avaliar os riscos e a conformidade dos desinvestimentos em curso na BNDES Participações S.A. TC 025.914/2021-9 (TCU): Processo de desestatização referente à renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Regional Sudeste (MRS).

Processo de desestatização referente à renovação antecipada da concessão da Ferrovia Malha Regional Sudeste (MRS). TC 021.005/2020-6 (TCU): Auditoria de conformidade com o objetivo de fiscalizar as obras de construção dos Lotes 1F a 4F da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), trecho Ilhéus-Caetité, no Estado da Bahia.

Trabalhista

ADPF 381 (STF): Arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho, que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, bem como condenaram empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso, em situações ocorridas antes da vigência da Lei nº 12.619/2012, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais.

Arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo por objeto decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de Tribunais Regionais do Trabalho, que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, bem como condenaram empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso, em situações ocorridas antes da vigência da Lei nº 12.619/2012, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. ARE 1.121.633 (STF): Discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que suprime direitos relativos a horas "in itiniere".

Discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que suprime direitos relativos a horas "in itiniere". RE 999.435 (STF): Discussão sobre a imposição, pelo Tribunal Superior do Trabalho, da obrigatoriedade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores.

Tributário e Financeiro

ADI 4905 (STF): Constitucionalidade da multa prevista nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei nº 9.430/1996, incluídos pela Lei nº 12.249/2010, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.

Visit us at Tauil & Chequer

Founded in 2001, Tauil & Chequer Advogados is a full service law firm with approximately 90 lawyers and offices in Rio de Janeiro, São Paulo and Vitória. T&C represents local and international businesses on their domestic and cross-border activities and offers clients the full range of legal services including: corporate and M&A; debt and equity capital markets; banking and finance; employment and benefits; environmental; intellectual property; litigation and dispute resolution; restructuring, bankruptcy and insolvency; tax; and real estate. The firm has a particularly strong and longstanding presence in the energy, oil and gas and infrastructure industries as well as with pension and investment funds. In December 2009, T&C entered into an agreement to operate in association with Mayer Brown LLP and become "Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP."

© Copyright 2020. Tauil & Chequer Advogados, a Brazilian law partnership with which Mayer Brown is associated. All rights reserved.

This article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.