PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 14.03.2022 a 18.03.2022.

Administrativo

038.085/2019-4 (TCU): Acompanhamento da desestatização da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF).

Anticorrupção e Compliance

005.262/2021-6 (TCU): Apurar os prejuízos ocasionados aos cofres públicos pelas operações supostamente ilegais dos membros da Lava Jato de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, mediante práticas ilegítimas de revolving door1, afetando a empresa Odebrecht S.A., e lawfare2, conduzido contra pessoas investigadas nas operações efetivadas no âmbito da chamada Operação Lava Jato.

Apurar os prejuízos ocasionados aos cofres públicos pelas operações supostamente ilegais dos membros da Lava Jato de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, mediante práticas ilegítimas de revolving door1, afetando a empresa Odebrecht S.A., e lawfare2, conduzido contra pessoas investigadas nas operações efetivadas no âmbito da chamada Operação Lava Jato. 002.020/2019-0 (TCU): Pedido de reexame interposto contra acórdão que determinou a revisão de contrato em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada nas obras de construção do Ramal do Agreste Pernambucano.

Pedido de reexame interposto contra acórdão que determinou a revisão de contrato em razão de irregularidades identificadas em auditoria realizada nas obras de construção do Ramal do Agreste Pernambucano. 015.644/2018-9 (TCU): Pedidos de reexame interpostos contra o acórdão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em auditoria de conformidade em contratos do setor portuário.

Pedidos de reexame interpostos contra o acórdão que aplicou multas aos responsáveis em razão de irregularidades identificadas em auditoria de conformidade em contratos do setor portuário. 033.494/2019-3 (TCU): Representação autuada com vistas a apurar indícios de fraude e de provável prejuízo direto à Caixa Econômica Federal, decorrentes dos financiamentos ao projeto do Estaleiro do Açu, e prejuízo indireto ao Banco do Brasil, em razão de empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ao mesmo empreendimento.

Representação autuada com vistas a apurar indícios de fraude e de provável prejuízo direto à Caixa Econômica Federal, decorrentes dos financiamentos ao projeto do Estaleiro do Açu, e prejuízo indireto ao Banco do Brasil, em razão de empréstimo concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ao mesmo empreendimento. 036.682/2018-7 (TCU): Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. para licitar com a administração pública.

Pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a inidoneidade da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. para licitar com a administração pública. 042.937/2021-3 e 042.939/2021-6 (TCU): Processos autuado com objetivo de acompanhar as medidas processuais de identificação e indisponibilidade de bens de empresa (Queiroz Galvão S.A. e Construtora Queiroz Galvão S.A.).

Tributário e Financeiro

ADI 6040 e ADI 6055 (STF): Discussão sobre a constitucionalidade do art. 22 da Lei Federal nº 13.043/2014 e, por arrastamento, do art. 2º do Decreto nº 8.415/2015, que disciplinam o procedimento de devolução dos resíduos tributários que remanescem na cadeia de produção de bens exportados.

Discussão sobre a constitucionalidade do art. 22 da Lei Federal nº 13.043/2014 e, por arrastamento, do art. 2º do Decreto nº 8.415/2015, que disciplinam o procedimento de devolução dos resíduos tributários que remanescem na cadeia de produção de bens exportados. RE 630.790 (STF): Discussão acerca da caracterização de atividade filantrópica executada à luz de preceitos religiosos (ensino, caridade e divulgação dogmática) como assistência social, nos termos dos arts. 194 e 203 da Constituição, e da aplicabilidade da imunidade tributária ao Imposto de Importação, na medida em que o tributo não grava literalmente patrimônio, renda ou o resultado de serviços das entidades candidatas ao benefício.

Discussão acerca da caracterização de atividade filantrópica executada à luz de preceitos religiosos (ensino, caridade e divulgação dogmática) como assistência social, nos termos dos arts. 194 e 203 da Constituição, e da aplicabilidade da imunidade tributária ao Imposto de Importação, na medida em que o tributo não grava literalmente patrimônio, renda ou o resultado de serviços das entidades candidatas ao benefício. RE 1.049.811 (STF): Discussão sobre a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito.

