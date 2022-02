ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 31.01.2022 a 04.02.2022.

Anticorrupção e Compliance

TCU: Pedido de reexame contra acórdão referente à auditoria operacional que teve por objetivo analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3.

Pedido de reexame contra acórdão referente à auditoria operacional que teve por objetivo analisar o processo de decisão de retomada das obras da Usina Termonuclear (UTN) de Angra 3. TCU: Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de serviços de digitalização de documentos, com suspeita de fraude apurada pela Operação Tritão da Polícia Federal.

Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente representação acerca de irregularidades em pregão eletrônico realizado para contratação de serviços de digitalização de documentos, com suspeita de fraude apurada pela Operação Tritão da Polícia Federal. TCU: Tomada de contas especial para apurar possível dano nos contratos de montagem eletromecânica da usina termonuclear de Angra 3. Análise de proposta de correção de erro material no acórdão que originou o processo.

Tomada de contas especial para apurar possível dano nos contratos de montagem eletromecânica da usina termonuclear de Angra 3. Análise de proposta de correção de erro material no acórdão que originou o processo. TCU: Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, inabilitou parte deles para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de irregularidades relacionadas a investimentos realizados pelo Postalis.

Contencioso

STF: Discussão sobre a possibilidade de penhora de bem de família de fiador dado em garantia de contrato de locação de imóvel comercial, em distinção com a locação residencial, à luz dos arts. 1º, III, 6º e 226, da Constituição Federal.

Eleitoral

STF: Discussão sobre a constitucionalidade de normas que disciplinam a veiculação de propaganda eleitoral na imprensa escrita e respectiva reprodução na internet, e que proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Discussão sobre a constitucionalidade de normas que disciplinam a veiculação de propaganda eleitoral na imprensa escrita e respectiva reprodução na internet, e que proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. STF: Discussão sobre a constitucionalidade da expressão normativa "após o cumprimento de pena" constante na parte final da redação da alínea "e", do inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/1990, com redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar nº 135/2010, cuja interpretação tem acarretado uma inelegibilidade por tempo indeterminado dependente do tempo de tramitação processual.

Trabalhista

STF: Discussão sobre a imposição da obrigatoriedade de negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores pelo Tribunal Superior do Trabalho.

