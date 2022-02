ARTICLE

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Sessões de 07.02.2022 a 11.02.2022.

Administrativo

TC 045.554/2021-8 (TCU) - Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria combinada (conformidade e operacional) nas operações de crédito realizadas com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento.

Anticorrupção e Compliance

TC 006.776/2020-5 (TCU) - Representação autuada para análise individualizada da participação do responsável nos indícios de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

- Representação autuada para análise individualizada da participação do responsável nos indícios de fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). TC 031.029/2013-2 (TCU) - Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades constatadas em auditoria realizada para verificar o ritmo de execução da obra de construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

- Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades constatadas em auditoria realizada para verificar o ritmo de execução da obra de construção das tubovias da refinaria do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. TC 014.174/2012-0 (TCU) - Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em decorrência de irregularidades nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP.

- Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em decorrência de irregularidades nas obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros e da pista auxiliar do Aeroporto de Congonhas/SP. TC 015.692/2019-1 (TCU) - Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa ao embargante em razão de obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU.

- Embargos de declaração contra acórdão que aplicou multa ao embargante em razão de obstrução ao livre exercício de fiscalização pelo TCU. TC 019.341/2021-0 (TCU) - Embargos de declaração contra despacho proferido em representação que analisa possíveis irregularidades em processo de licitação para a concessão da BR-163/230/MT/PA.

Contencioso

ADI 3.486 e 3.493 (STF) - Discussão sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas relativas a direitos humanos, uma vez acolhido pelo STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência proposto pela PGR, nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos.

Eleitoral

ADI 6.281 (STF) - Discussão sobre a constitucionalidade de normas que disciplinam a veiculação de propaganda eleitoral na imprensa escrita e respectiva reprodução na internet, e que proíbem a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

Energia e Infraestrutura

TC 011.655/2020-8 (TCU) - Acompanhamento da implementação do sistema Automatic People Mover destinado a interligar a Linha 13 do metrô de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

- Acompanhamento da implementação do sistema Automatic People Mover destinado a interligar a Linha 13 do metrô de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP. TC 014.988/2010-0 (TCU) - Relatório de Auditoria referente à fiscalização realizada nas obras de restauração da rodovia BR-174/RR, trecho: Div. AM/RR (km 0,00) Caracaraí/RR (km 368,26), envolvendo recursos federais repassados mediante termos de compromisso, firmados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Estado de Roraima. Fase de exame dos elementos de defesa e de monitoramento de determinação do TCU.

Telecomunicações

ADI 6.649 (STF) - Discussão sobre a constitucionalidade do Decreto nº 10.046/2019, que dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

