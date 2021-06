ARTICLE

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse em algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para BR-SIG-Brasilia-Em-Pauta@mayerbrown.com.

Equipe de Contencioso, Brasília

Clique nos links abaixo e leia o resumo com as principais pautas, separadas por áreas de interesse:

Sessões de 31.05.2021 a 04.06.2021.

Administrativo

STF : Discussão sobre a constitucionalidade do art. 17-B da Lei n° 9.613/1998, inserido pela Lei n° 12.683/2012, que estabeleceu o dever das empresas de telefonia, e outras entidades, de disponibilizarem dados cadastrais à autoridade policial e ao Ministério Público quando solicitados, sem a necessidade de autorização judicial.

Anticorrupção e Compliance

TCU : Representação autuada para apreciação das justificativas apresentadas por empresa em face das evidências de contínuas fraudes às licitações conduzidas pela Petrobras na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar).

Energia e Infraestrutura

TCU : Pedido de reexame interposto contra determinação constante de acórdão que tratou de auditoria realizada com o objetivo de avaliar as políticas públicas de inserção de fontes renováveis na matriz elétrica brasileira.

Trabalhista

STF: Discussão sobre a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.295/2006, que estabeleceu o direito de sindicalização para o empregado de entidade sindical.

Tributário

STF : Discussão sobre a apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas.

Discussão sobre a apropriação de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas. STF: Constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 9.779/1999, que prevê a incidência do imposto de renda sobre os resultados financeiros verificados na liquidação de contratos de swap para fins de hedge.

