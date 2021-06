ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUSPENDE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO SOBRE ACORDOS DE LENIÊNCIA CELEBRADOS DURANTE A OPERAÇÃO LAVA-JATO

No final do mês de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, no julgamento do Mandado de Segurança 35.435, suspender a sanção aplicada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a respeito dos acordos de leniência celebrados com organizações investigadas na Operação Lava-Jato. O objetivo do Mandado de Segurança era impedir a aplicação de sanção de inidoneidade às organizações signatárias de acordo pelo TCU, impedindo-as de contratar com a Administração Pública.

A Lei 12.486/2013 (Lei Anticorrupção) dispõe sobre a possibilidade de as organizações investigadas celebrarem acordos de leniência. Segundo a Lei Anticorrupção, o acordo de leniência será celebrado com pessoas jurídicas que praticaram atos lesivos e ilícitos administrativos. e a premissa para que a organização alcance a isenção ou atenuação das sanções que está sujeita é a efetiva colaboração do investigado. A Lei prevê como resultado da colaboração (i) identificar os envolvidos nas irregularidades, quando couber; e (ii) obter de forma célere informações e documentos que comprovem a infração sob apuração.

A existência de um sistema de multiagências (entidades públicas que detém competência para realizar ações preventivas e repressivas de responsabilização) para realização do Acordo levanta questionamentos sobre a falta de segurança jurídica não só para celebração do acordo como, também, para o seu cumprimento.

A tentativa mais recente de proporcionar a harmonia e o equilíbrio desse sistema foi por meio do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Tribunal de Contas da União (TCU), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e o Supremo Tribunal Federal (STF), sendo este último na qualidade de coordenador, a fim de estabelecer ritos e mecanismos de compartilhamento de informações entre as instituições envolvidas nos Acordos de Leniência.

Em suma, a decisão do STF foi alinhada aos pressupostos estabelecidos na Lei Anticorrupção, bem como visou a garantir segurança jurídica às empresas que assinaram o Acordo. A equipe de Compliance & Investigações do KLA é altamente especializada e experiente na representação de empresas em negociações de acordos de leniência.

FOI SANCIONADA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E O PROGRAMA DE INTEGRIDADE TORNA-SE OBRIGATÓRIO EM LICITAÇÕES

No dia 01 de abril deste ano, foi sancionada a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que substituirá, no prazo de 02 anos, as disposições da Lei nº 8.666/1993 (Antiga Lei de Licitações), Lei nº 10.520/2002 (Lei do Pregão) e da Lei nº 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações).

Durante esse período, tanto a Nova Lei de Licitações, quanto a anterior, passarão a coexistir, cabendo a Administração Pública optar entre as duas para decidir sobre possíveis sanções. Entretanto, é de se salientar que, em casos de crimes licitatórios, a nova lei tem aplicabilidade imediata e estabeleceu importante recrudescimento das penas dos crimes em licitação.

Sob a perspectiva de Compliance, a Lei estipula alguns artigos para tratar do assunto, tais como: (i) art. 25, §4º, que prevê a obrigatoriedade da implementação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de 6 meses da celebração do contrato para as contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto; e (ii) art. 60, IV, o qual dispõe que, nos casos de empate, o critério decisivo será justamente o desenvolvimento do programa de integridade pelo licitante.

Com essas mudanças, é reforçada a importância dos controles internos e externos perante o Poder Público, bem como a mitigação de riscos, com o objetivo de demonstrar maior transparência e integridade.

Dessa forma, as empresas que tenham por necessidade a implementação de Programa de Compliance devido as negociações com o Poder Público devem contar com profissionais que detém expertise no assunto. O KLA conta com uma equipe gabaritada a prestar consultoria a empresas que pretendem adequar seus programas de compliance às exigências da nova lei de licitações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PUBLICA OFÍCIO SOBRE OS PILARES BÁSICOS DE COMPLIANCE AOS ADMINISTRADORES E GESTORES DE CARTEIRA

No mês de fevereiro, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou o Ofício Circular CVM/SIN 02/2021 ("Ofício"), que faz referência aos pilares básicos contidos nas atividades de compliance dos administradores e gestores de carteira. A finalidade é estabelecer as obrigações regulatórias e normas internas da própria instituição.

O Ofício estabeleceu 12 requisitos que devem compor o relatório de compliance, em consonância com os pressupostos da ICVM 558, artigos 19 a 21, tais como: requisitos legais para o exercício da atividade, envio de informes, atualização de dados cadastrais, processos de due diligence, análise de descumprimento do Código de Ética e políticas internas, gestão de riscos, conflitos de interesses e outros mais.

Outro ponto importante que foi reforçado no Ofício foi a questão da generalização dos relatórios anteriormente emitidos, sendo demasiadamente simplórios, com ausência de demonstração dos pilares básicos de integridade, dado que o relatório deve conter a análise descritiva e minuciosa sobre as rotinas de compliance praticadas durante o ano todo.

Por fim, cumpre destacar que o Ofício aponta a necessidade de evidenciar a independência da área de Compliance e, caso isso não ocorra, a instituição e seus diretores poderão sofrer as sanções impostas, que vão desde a emissão de ofício de alerta até o cancelamento da autorização da entidade.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.