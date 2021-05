ARTICLE

Em que pese a modulação dos efeitos do julgamento do RE nº 574.706, fato é que o entendimento do STF representa uma grande vitória para os contribuintes. A decisão em questão poderia em tese ser objeto de novos recursos pela Fazenda Nacional, cuja apresentação, no entanto, parece-nos improvável, sendo ainda mais improvável seu conhecimento e provimento.

