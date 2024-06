ARTICLE Sócios De Tributário Estão No Congresso IFA Rio 2024 KL Koury Lopes Advogados More Contributor Os sócios de Direito Tributário do KLA Victor Polizelli e Luís Flávio Neto estão nesta semana no IFA RIO 2024, o XIV Encontro Regional Latino-Americano da...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.