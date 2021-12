ARTICLE

Essa decisão abre ainda a possibilidade de discussão de teses subsidiárias, igualmente pautadas no princípio da essencialidade e da seletividade do ICMS, como, por exemplo, a da (in)constitucionalidade da cobrança do adicional de até 2% de ICMS sobre prestações de serviços de telecomunicação para o financiamento dos chamados Fundos Estaduais de Combate à Pobreza.

Na última segunda-feira, 22/11, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 714.139, declarando a inconstitucionalidade da alíquota de ICMS sobre os serviços de telecomunicação e energia elétrica aplicada pelo Estado de Santa Catarina. A alíquota do imposto no Estado é de 25% sobre estes itens, mas de 17% sobre os demais.

